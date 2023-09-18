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اللحظات الأولى لكارثة درنة على لسان من عاشوها لحظة بلحظة

9/18/2023 11:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كانت الساعة الثانية بعد منتصف الليل في درنة، والعاصفة دانيال تضرب بقوة في شرق ليبيا، عندما سمع عبد المنعم عوض الشيخ (73 عاما) صراخا، فقفز من سريره ليفاجأ بالمياه وقد غمرت المكان، وأمواجا تخلع أبواب بيته وتغرق كل شيء.
كان الشيخ يروي قصة نجاته وعائلته من الكارثة التي أدت لمقتل وفقدان الآلاف، بينما كان يجلس على درج مبنى بيته المحطم متأملا الدمار الممتد أمام ناظريه، وآثار الصدمة ما تزال بادية على وجهه.
يروي الشيخ أنه كان في سريره عندما تناهى إلى سمعه صراخ قادم من الخارج، ويقول، "خرجت من المنزل ولم آخذ معي أي شيء سوى نظارتي وهاتفي الجوال، وعندما خرجت وجدت المياه تزلزل أبواب البيوت الحديدية" في المبنى.
شاهد الرجل السبعيني باب أحد البيوت في المبنى وهو يخلع بفعل تدفق المياه. كان الشيخ يقطن في شقة بالطابق الأول مع زوجته، وكان اثنان من أبنائه يسكنان مع عائلتيهما في المبنى نفسه في طابقين أعلى. صعد مع زوجته إلى الطابق الرابع طلبا للنجاة. وما هي إلا دقائق، حتى بدأت المياه في الانحسار والتوجه نحو مجرى الوادي القريب، حسب قوله. لكن ذلك لم يكن نهاية الكابوس.
يقول عبد المنعم الشيخ، "بعد حوالي ثلث ساعة، صاح ابني من الطابق الأعلى يقول، إن موجة أخرى قادمة، وهي أكبر من الأولى، وارتفاعها يبلغ نحو 20 مترا".
في الليلة التي يتحدث عنها عبد المنعم الشيخ، كانت الأمطار الغزيرة التي تساقطت بكميات هائلة على مناطق في شرق ليبيا ليل الأحد ويوم الاثنين 11 الشهر الحالي، جراء العاصفة "دانيال" قد تسببت في انهيار سدين في درنة، مما أدى إلى تدفق أطنان من المياه بقوة كبيرة في مجرى وادي درنة، لتجرف معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية. وبلغ ارتفاع المياه التي تدفقت من السدود لأمتار عدة، مما جعل بعض المنكوبين يصف ما حدث بأنه "تسونامي"، دمر كل ما جاء في طريقه، وحطم الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.
يوضح عبد المنعم، أنه صعد مع عائلته بعد التحذير الذي أطلقه ابنه، إلى الطابق الخامس وانتقلوا جميعا إلى سطح منزل جاره الذي كان ابن عمه، ويضيف "وضعنا سلما خشبيا وانتقلنا إلى السطح الثاني، وجلسنا إلى ما بعد الفجر، عندما جاء إلينا شباب وساعدونا"، مشيرا الى أن أحد الشباب المتطوعين الذين أنقذوه وعائلته فقد كل عائلته في الكارثة.
قصة هذا الناجي السبعيني تشبه حال كثير من الناجين في مختلف أنحاء درنة، ممن عادوا إلى بيوتهم بعد الفرار إلى أماكن قريبة، لتفقد الأضرار الجسيمة التي لحقت ببيوتهم.
من الناجين الذين عاشوا ليرووا لحظات الفاجعة المريرة، المواطن الليبي محمد الزاوي (25 عاما) الذي يقول، عندما عدنا إلى البيت كانت أغراضنا الشخصية وأثاثنا كله يطفو فوق المياه.
ويوضح أن الموجة الأولى لم تتجاوز مستوى الرصيف ولم تدخل إلى المنازل، لكن الموجة الثانية كانت قوية للغاية، ووصلت مياهها المندفعة إلى الطابق الثاني في المبنى الذي كان يسكنه. ويوضح أن طوفان المياه المتدفقة "جلبت معها سيارات وأغراضا وأشخاصا داخل سيارات، ثم قذفت كل شيء في البحر".
ويواصل محمد الزاوي استرجاع ما حصل في ذلك اليوم العصيب فيقول، "تلقينا تحذيرات قبل ذلك بيوم واحد من أن أمطارا قوية متوقعة، وأنه يجب أن نبقى في المنازل، لكن لا شيء غير ذلك".
كان محمد يتحدث وهو جالس في الشارع أمام منزله يتأمل مشهد الدمار، وملامحه تشي بحجم الصدمة التي ما يزال تحت تأثيرها، وقد نجا هو وعائلته المكونة من 9 أفراد بعدما تمكنوا من الصعود إلى سطح منزلهم المكون من طابقين، الذي لا يمكن الخروج منه سوى عبر الطابق الأول، بعد أن انخفض مستوى المياه، فنزلوا إلى الشارع.
ويقول الزاوي، إنه شاهد ما بين 25 و30 جثة قرب منزله عندما انحسرت المياه وخرج من بيته. انشغل بالبحث عن أغطية لتلك الجثث، قبل أن ينطلق لتفقد جيرانه في الحي، وما إذا كانوا يحتاجون إلى مساعدة.
في ظل الصعوبات التي تكتنف الوصول إلى بعض الأماكن في درنة المنكوبة، وضعف الاتصالات واكتظاظ المكان بفرق الإغاثة والفوضى التي سادت المدينة جراء الكارثة وتداعياتها، ما تزال المعلومات متضاربة بشأن حصيلة الضحايا الذين سقطوا في درنة. وقد أشارت مصادر رسمية مساء الأحد الماضي إلى أن عدد القتلى جراء فيضانات درنة بلغ 3283 قتيلا، في حين حذرت منظمات إنسانية دولية ومسؤولون ليبيون من أن الحصيلة النهائية قد تكون أعلى بكثير؛ بسبب عدد المفقودين الكبير الذي يقدر بالآلاف، حيث تقدر الأمم المتحدة أعداد القتلى بنحو 11300 إضافة لأكثر من 10 آلاف مفقود.
قصة ناج آخر، هو اللبناني محمد عبد الحفيظ (50 عاما)، الذي يقطن في الحي نفسه مجاورا محمد الزاوي منذ عقود. ويقول، "رأيت الموت، لكن ما يزال في العمر بقية".
يقول محمد عبد الحفيظ، إنه كان نائما عندما شعر أن الأرض قد اهتزت، فاعتقد للوهلة الأولى أن ما يحدث هزة أرضية. ونادى شقيقته ووالده داعيا إياهما للنزول إلى الشارع، لكنه سرعان ما عدل عن ذلك عندما خرج إلى شرفة بيته في الطابق الثالث، ورأى أن المياه قد وصلت إليها.
صعد الثلاثة إلى الطوابق العلوية في المبنى، وجلسوا ساعة ونصف الساعة بانتظار انخفاض مستوى المياه.-(وكالات)



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