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الأموال مقابل السجناء.. ما وراء الصفقة بين واشنطن وطهران؟

9/18/2023 11:21:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في خضم صفقة تبادلت خلالها إيران سجناء أميركيين بأموال إيرانية محتجزة في كوريا الجنوبية أفرج بموجبها أمس عن حوالي 6 مليار دولار ضمن الجزء الأول من الصفقة تبرز عدة أسئلة بينها ما وراء تلك الصفقة وما مصلحة الولايات المتحدة فيها ؟
الشهر الماضي، أعلنت كل من إيران والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لطهران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل هذه الأموال إلى حسابات في قطر. وقتها، أطلقت السلطات الإيرانية سراح 4 أميركيين من أصل إيراني، ووضعتهم قيد الإقامة الجبرية داخل البلاد في خطوة أولى لإعادتهم مع مواطن خامس آخر محدد الإقامة منذ وقت سابق، مقابل رفع قرار التجميد عن بعض الأرصدة الإيرانية في الخارج شريطة إنفاقها على الغذاء والدواء.
واستعرض"ريان كوستيللو"، مدير السياسات بالمجلس الوطني الإيراني-الأميركي، أثر العقوبات السيئ على الاقتصاد الإيراني وعلى المواطنين العاديين، ويوضح مغزى الصفقة الإيرانية الأميركية.
ورغم أن هناك من انتقد الصفقة في أروقة السلطة الأميركية، فإنها مربحة في النهاية للشعبين الأميركي والإيراني، وفقا لتقرير صحيفة الواشنطن بوست الأميركية، والذي أوضح أن إيران لطالما رفضت التفاوض المباشر مع واشنطن منذ وصول "جو بايدن" إلى السلطة، وطلبت وساطة أطراف ثالثة. وقد لعبت قطر دورا بارزا في تسهيل المحادثات بين الطرفين حول إطلاق سراح الرهائن، واستضافة المفاوضات وفقا لأحد المسؤولين المطلعين على تفاصيلها، كما لعبت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والعراق وسويسرا دورا في الحوار بين واشنطن وطهران.
كيف جاءت الصفقة ؟ إيران تعاني من أزمة دواء فهناك حوالي 170-180 نوعا من الدواء شحيحا في البلاد، وهو رقم في تزايد، وفقا لما صرح به "حسين علي شهرياري"، رئيس لجنة الصحة والعلاج بالبرلمان الإيراني، مضيفا أن هذا الرقم في تزايد.
وتقف وراء تلك المناورات الدبلوماسية أوضاع ضارة أمكن تجنبها تتعلق بأزمة الدواء في إيران، حيث باتت الأدوية الضرورية لإنقاذ حياة الكثيرين شحيحة في البلاد، رغم المليارات التي تملكها الحكومة الإيرانية في أرصدتها المجمدة حول العالم، وتتراوح الأزمة من الأدوية المخصصة لعلاج أمراض الدم والسرطان، وحتى الأدوية العادية لمعالجة السعال والمضادات الحيوية، وهي عقاقير متاحة دوما في شتى أنحاء العالم، لكن الإيرانيين في أمس الحاجة إليها. وقد اضطر العديد من المرضى اليائسين في إيران إلى دفع أثمان باهظة والسفر مسافات طويلة، بل واللجوء للسوق السوداء، من أجل الحصول على الأدوية التي يحتاجون إليها.
العقوبات ليست السبب الوحيد في شح الدواء في إيران، لكنها السبب الرئيسي، فنتيجة لتقييد قدرة الحكومة الإيرانية على الوصول إلى نظام البنوك العالمي والعملة الصعبة، حالت العقوبات دون حصول إيران على الأدوية والمواد الأولية الضرورية لإنتاج العديد من العقاقير محليا. ولم يكن ذلك الوضع سائدا دوما في إيران، ففي الفترة القصيرة إبان توقيع الاتفاق النووي الشهير في فيينا عام 2015، أدى تطبيق الاتفاق إلى تقليص نقص الأدوية إلى حد كبير، بيد أن كل ذلك تغير بعد وصول "دونالد ترامب" إلى السلطة في الولايات المتحدة، ما أسفر عن انسحاب واشنطن من الاتفاق وتبنيها سياسة "الضغط الأقصى" على النظام الإيراني. وقد أشارت "إليزابيث روزنبرغ"، خبيرة العقوبات الأميركية، إلى أن "المختلف هذه المرة (في عام 2018) أن الولايات المتحدة أعادت العقوبات التي رفعتها وقت الاتفاق، وأضافت إليها تفاصيل جديدة، بما في ذلك وضع بعض المؤسسات المالية الإيرانية التي لم تخضع للعقوبات سابقا على القوائم، وهي مؤسسات معنية بالأساس بتسهيل توزيع الغذاء والدواء واستيراد الأدوية".
وتقول روزنبرغ "يتضرر بالأساس المواطنون الإيرانيون، أولا عن طريق أثر العقوبات المباشر على الاقتصاد ككل، وثانيا عن طريق شبكات التهريب التي ترفع الأسعار وتخلق نقصا في الدواء وغيره من سلع حيوية.
وتضيف في غضون ذلك، تسببت طبيعة المجالات الاقتصادية المصطنعة التي خلقتها العقوبات في تفاقم الفساد إلى مستويات غير مسبوقة، ومكنت شبكات التهريب من أن تجني أرباحا ضخمة على حساب المواطن الإيراني العادي. وعلى سبيل المثال، أدت لعبة المضاربة في سوق العملة الصعبة وطرح أكثر من قيمة رسمية لشراء الدولار إلى نقص في مخزون الإنسولين عام 2020.
وبينت أن ثمة علاقة وثيقة بين الفساد والعقوبات، حيث تكشف دراسات كثيرة أجريت على بلدان خضعت سابقا للعقوبات، مثل العراق ويوغوسلافيا وهاييتي وإيران، أن العقوبات الدولية تعزز من اقتصادات الظل، وتحفز على الانخراط في المعاملات الفاسدة وتهريب السلع المحظورة. وقد أوردت "شبكة المبادرة العالمية" في تقرير لها عن اقتصاد الظل في إيران أن "العقوبات تمثل فرصة لجني عوائد هائلة بالنسبة لشبكات الجريمة وبعض المؤسسات الحكومية، وفي هذه الحالة تستخدم العوائد لتدعيم الاقتصاد، وضخ الأموال في شبكات المصالح، وكذلك دعم الشبكات التي تعمل بالوكالة لصالح إيران في المنطقة". وعلى وجه التحديد، استفادت الشبكات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من نقص السلع الذي تسببت فيه العقوبات، حيث تسجل عمليات التهريب عبر الحدود الآن أرقاما أكبر بكثير من فترة ما قبل الاتفاق النووي، التي بلغت فيها قيمة عمليات التهريب حوالي 12 مليارات دولار سنويا فقط.
وقالت وضعت كل هذه الحقائق صناع القرار الأميركيين في موقف صعب، إذ إن العقوبات التي صمموها لاستهداف النظام الإيراني ما انفكت تفشل في إلحاق الضرر به، في حين يتضرر بالأساس المواطنون الإيرانيون، أولا عن طريق أثر العقوبات المباشر على الاقتصاد ككل، وثانيا عن طريق شبكات التهريب التي ترفع الأسعار وتخلق نقصا في الدواء وغيره من سلع حيوية.
وقالت في غضون ذلك، يعد رفع التجميد عن الأرصدة الإيرانية لتخفيف وطأة نقص الدواء طريقة أميركية ذكية للضغط على الحكومة الإيرانية، التي سيتعين عليها العمل بجدية لمعالجة الأزمة أو المخاطرة بإشعال غضب الإيرانيين، أضافة لذلك أن العقوبات التي فرضها الكونغرس على إيران تشمل استثناءات صريحة لأشكال التجارة الإنسانية، في تشريع العقوبات الذي يستهدف مبيعات النفط الإيراني.
وبموجب التشريع لا يفرض الرئيس الأميركي العقوبات على أي شخص يجري معاملة تجارية أو يسهلها من أجل شراء الغذاء أو الدواء أو المعدات الطبية لإيران، ومن ثم فإنه بموجب سياسة الكونغرس نفسه، يسمح لأرصدة إيران المجمدة بأن تنفق مقابل العمليات التجارية الإنسانية.
وكان بايدن صدق حين دفع إدارة ترامب يوما ما من موقعه في المعارضة كي تفتح قنوات التبادل التجاري الإنساني مع إيران أثناء جائحة كوفيد-19، حيث قال حينها إنه "مهما تكن خلافاتنا الكثيرة جدا مع الحكومة الإيرانية، فسيكون فتح باب المساعدات الإنسانية القرار الصائب والإنساني". وينطبق المنطق نفسه على مساعدة الإيرانيين اليوم في تأمين احتياجاتهم من الدواء في خضم أزمة النقص الحاد التي تضرب البلاد، أن تخفيف العقوبات على إيران هو السياسة الصائبة والإنسانية في الوقت الراهن.-(وكالات)



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