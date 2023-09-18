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‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

9/18/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة






نقولا بيروغيني؛ كريم ربيع*‏ - (كاونتربنش) 15/9/2023
حاول الإسرائيليون الليبراليون، على مدى عقود، تقديم استعمار الأراضي الفلسطينية في العام 1967 على أنه مبادرة من عدد قليل من التفاحات الفاسدة، مع العلم بأن الدولة، دولة ‏‏الفصل العنصري الاستيطاني‏‏ وفقًا لتوصيف منظمة العفو الدولية ‏‏وغيرها‏‏ من منظمات حقوق الإنسان البارزة، قد استثمرت هيكليًا فيه، بما في ذلك من خلال مصادقة المحكمة العليا
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سال الكثير من الحبر خلال الأشهر الأخيرة لتعريف إصلاح بنيامين نتنياهو للقضاء الإسرائيلي بأنه "‏‏اعتداء على الديمقراطية الإسرائيلية‏‏"، و"‏‏انقلاب قضائي‏‏". وبدأت المحكمة العليا الإسرائيلية في الاستماع إلى الحجج المقدمة ضد مشروع الإصلاح يوم الثلاثاء الماضي، في ما يوصف بأنه "‏‏أزمة دستورية‏‏".‏‏ ‏‏لكن نظرة أقرب إلى الأجندات السياسية-القانونية والتطور التاريخي لبعض القطاعات الأكثر التزامًا بالعرقية-القومية في الحكومة الإسرائيلية تكشف عن علاقة أكثر تعقيدًا بين الإصلاح القضائي، والاحتلال، والديمقراطية الاستيطانية في إسرائيل.‏
‏‏في العام 2010، كنا كلانا في فلسطين لنبحث في جوانب مختلفة من المطالبات الفلسطينية بالأراضي، عندما تعرفنا إلى "‏‏ريغافيم"‏‏؛ منظمة حماية الأراضي الوطنية. و"ريغافيم" هي "‏‏حركة عامة‏‏" يمينية متطرفة يقودها المستوطنون تكرس نفسها لـ"منع الاستيلاء على أراضي الدولة". وقد وُلدت الحركة كرد فعل على خطة ‏‏أرييل شارون في العام 2005 لفك الارتباط‏‏ وإخلاء المستوطنات الصهيونية من الأراضي الفلسطينية. وفي وقت لاحق، حشدت الحركة المعارضة لمواجهة العقبات المتقطعة التي وضعتها المحكمة العليا في النظام الإسرائيلي أمام حفنة من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. وقد أصبحت هذه المحكمة العليا ذاتها اليوم موضوع الصراع السياسي الحالي المحيط بالإصلاح القضائي.‏
صورة عكسية
في الخطابات الإسرائيلية والدولية التقدمية، يجري تصوير حركة المستوطنين الإسرائيليين عمومًا على أنها أقلية دينية متطرفة تختطف دولة إسرائيل الديمقراطية وتشل حل الدولتين من خلال إنشاء "بؤر استيطانية غير قانونية" في قلب الأراضي الفلسطينية. لكن هذا التمثيل يبقى مضلِّلاً. في واقع الأمر، تشارك الجماعات الإسرائيلية التي يفترض أنها "ليبرالية" وحركة المستوطنين القوميين المتطرفين كلها في دعم دولة تنتهج سياسة فصل عنصري. وكان التقارب السياسي لهذه الجهات كبيرًا حتى أنه بعد أن قام شارون بتنفيذ خطته لفك الارتباط في العام 2005، بدأت "ريغافيم" وغيرها من المنظمات "غير الحكومية" التابعة لحركة المستوطنين القوميين المتطرفين في تبني المنطق القانوني الليبرالي، وتعرض صورة تعكس رسميًا القضايا القانونية لحقوق الإنسان؛ حيث يجري حمل قضية الإصلاح اليميني، وكذلك التقدمي المناهض للإصلاح، من خلال القنوات نفسها وباستخدام اللغة نفسها. وقد بدأت هذه الحركات المؤيدة للاستيطان كفاحها "‏‏في المجالات العامة والبرلمانية والقضائية‏‏" بأنواع المناصرة نفسها التي تستخدمها عادة المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية المناهضة للاحتلال (أوراق الرأي، وأوراق البحث، والتقارير، والاتصالات الإعلامية، والتماسات المحاكم).‏
تتبع هذه الجماعات نهجاً قائمًا على الحقوق لدعم قضية عودة المستوطنين الذين كان شارون قد قام بإخلائهم أثناء فك الارتباط، ويعزز حقوق المستوطنين غير المقيدة في مواصلة استعمار الأراضي الفلسطينية. وفي لقائنا مع "ريغافيم" والمنظمات المماثلة، فوجئنا بالانعكاس المتماثل الخطابي والعملي للواقع بين الضحية والجاني. ولأن هذه الحركة تعمل من أجل السيطرة على جميع مناطق الضفة الغربية في أعقاب فك الارتباط الذي نفذه شارون، يتم تصنيف القرى والبلدات والمدن الفلسطينية على أنها "‏‏بناء غير قانوني‏‏" يجب مراقبته، وضبطه، ومقاضاته داخل نظام المحاكم الاستعمارية. وقد بدأت "ريغافيم" في ممارسة استعارة العرائض نفسها التي تنشئها المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية اليسارية والليبرالية، مثل حركة "السلام الآن"، و"مراقبة المستوطنات"، و"يش دين" بهدف تقديم المستوطنين الغزاة -بدلاً من الفلسطينيين- على أنهم ضحايا. ‏‏وقد أخبرنا‏‏ المحامي الإسرائيلي البارز في مجال حقوق الإنسان، مايكل سفارد، بأن هذه كانت "حيلة" تهدف إلى إحداث "الفوضى"، ولكنها تشكل مع ذلك "ثورة في استخدام النظام القانوني" بهدف نهائي هو استخدام القانون والخطاب الليبرالي نفسه عن حماية الأقليات لتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم وتوسيع الولاية القضائية المدنية الإسرائيلية إلى داخل الأراضي المحتلة.‏
ومع ذلك، في حين تدعي منظمة "ريغافيم" أنها مهتمة بما تجادل بأنه "الطابع الفاضح" و"المعادي لليهود" الذي يميز المحكمة العليا، فإن أهدافها ليست تخريب الديمقراطية أو تدمير المحكمة، أو حتى استهداف المواطنين اليهود الليبراليين في المقام الأول. بدلاً من ذلك، تستخدم "ريغافيم" أدوات الديمقراطية الليبرالية لإصلاح ومعالجة "‏‏انحراف‏‏" المحكمة بعد فك الارتباط، والعودة إلى تحقيق الرؤية الاستطانية-الصهيونية لإسرائيل على حساب الوجود الفلسطيني.‏
‏من حركة إلى حكومة‏
في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، حصل حزبا "الصهيونية الدينية" والحزب الكاهاني "عوتسما يهوديت" على ‏‏14 مقعدًا‏‏ في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).‏‏ وبين انتخابات العامين 2021 و2022، زادت التشكيلات السياسية اليمينية التي تعتبر استعمار الأراضي الفلسطينية التي احتُلت في العام 1967 هدفًا أساسيًا لها وتعتبر مستوطني 1967 دائرة انتخابية أساسية، بأكثر من ضعف أصواتها، لتصبح واحدة ‏‏من‏‏ القوى الرئيسية في الكنيست. ويشكل نجاح هذه الأحزاب أيضًا نجاحًا لبعض الشخصيات البارزة في اتجاه التحول القومي الليبرالي الاستيطاني بعد فك الارتباط مع غزة في العام 2005، الذي بدأنا في ملاحظته في العام 2010.‏
كثيرًا ما دعا وزير المالية وإدارة المستوطنات الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى التطهير العرقي للفلسطينيين. وفي الآونة الأخيرة، دعا المستوطنين غير الشرعيين إلى "‏‏محو‏‏" بلدة حوارة الفلسطينية. وسموتريتش هو أحد مؤسسي منظمة "ريغافيم" وكان قد شغل في السابق منصب "مدير الأنشطة" فيها. كما أصبح أحدُ المؤسسين الآخرين للمنظمة، يهودا إلياهو، ‏‏اليد اليمنى‏‏ لسموتريتش في وزارة إدارة المستوطنات. كما أن أوريت ستروك، الرئيسة السابقة لمنظمة ذات توجهات وأهداف مماثلة لمنظمة "ريغافيم"، "منظمة يشع لحقوق الإنسان في يهودا والسامرة"، هي الوزيرة الحالية لشؤون المستوطنات والمهمات الوطنية. وقد دخلت هذه الشخصيات الحكومة الآن ووجدت نفسها في مواقع مركزية وتتمتع بسلطة كبيرة.‏
‏‏قام هذا الفصيل المؤثر في حركة المستوطنين في العام 1967 بحقن العمل القانوني للحركة في السلطتين التشريعية والتنفيذية في شكل إصلاح سياسي-قانوني. وجاءت إحدى أهم اللحظات في هذا التحول نحو الدفاع عن حقوق المستوطنين في العام 2017، في أعقاب مواجهة وقعت بين الشرطة التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين غير الشرعيين في "عمونا"، وهي بؤرة استيطانية في الضفة الغربية كان شاؤون قد أخلاها في العام 2006. وتشكل "عمونا" محكًا رئيسياً ووسيلة اختبار للهوية السياسية الاستيطانية الراديكالية: أصبحت أعمال الشرطة الإسرائيلية هناك تُعرف باسم "‏‏مذبحة عمونا‏‏". وردًا على ذلك، بادر سموتريتش، الذي أصبح الآن عضوًا في الكنيست، إلى طرح "‏‏قانون تسوية أوضاع الاستيطان في يهودا والسامرة‏‏"، الذي يسمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية التي بنيت عليها المستوطنات اليهودية "بحسن نية". وكان الهدف من القانون، الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، هو إعادة احتلال "عمونا" ومنح "المالكين" (المستوطنين غير الشرعيين الذين يسيطرون على الأراضي الفلسطينية) "‏‏أرضًا بديلة أو تعويضًا‏‏" عن المتاعب التي واجهوها. وفي ما لا ينطوي على مفارقة، فإن هذا القانون هو في الوقت نفسه مشروع انتقامي، يميني، قومي عرقي -وكذلك حركة حقوق مدنية- يتم تنفيذه على أساس منطق حماية الأقليات المصمم للمزيد من تجريد السكان الفلسطينيين الأصليين من ممتلكاتهم والقضاء عليهم.‏
وبينما كان هذا القانون موضع اعتراض من الناشطين ومقدمي الالتماسات المناهضين للاحتلال، جادلت حكومة نتنياهو بأن تسوية الأوضاع كانت "‏‏استجابة إنسانية ومتناسبة ومعقولة للضائقة الحقيقية‏‏" التي عانى منها المستوطنون أثناء عملية الإخلاء في العام 2006. وكانت هذه لحظة أصبح فيها ما وصفه المحامي المؤيد للفلسطينيين سفارد بأنه "حيلة" راسخا كأساس خطابي وأيديولوجي للإصلاح. وبينما كان ينبع في السابق من أكثر العناصر رجعية في حركة المستوطنين، أصبح خطاب "ريغافيم" وزملائها في الرحلة حول "‏‏حقوق الإنسان للمستوطنين‏‏" والحاجة إلى معالجة "الغزو غير القانوني" الذي يقوم به الفلسطينيون للأراضي اليهودية، مطلبًا أساسيًا داخل المؤسسات الإسرائيلية.‏
‏‏يتوقف الصراع السياسي الحالي على المحكمة العليا، لسببين رئيسيين: الأول هو أن الليبراليين يدافعون عنها كمعقل "لديمقراطية إسرائيل". وثانيًا، لأنها من المواقع القليلة التي تضع ضوابط ضئيلة على التوسع الاستيطاني. ولذلك، عندما ضغطت المنظمات غير الحكومية الليبرالية والكتلة المناهضة للإصلاح في العام 2020 على المحكمة العليا لإبطال "قانون تسوية الأوضاع" الذي قدمه سموتريتش على أساس أنه "‏‏ينتهك بشكل غير متناسب حقوق الفلسطينيين في الملكية والمساواة والكرامة‏‏"، أصبحت هذه المحكمة "المنحرفة" الهدف الرئيسي لهجوم أنصار الاستيطان المتطرفين بسبب الحواجز المحدودة التي وضعتها على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني. وقاموا بترجمة هذا الامتياز الذي مارسته المحكمة إلى تمييز ضد الحقوق القومية اليهودية.‏
‏هذه المرة، لم تكن "ريغافيم" والمنظمات غير الحكومية التابعة لحركة الاستيطان المتطرفة هي التي تقود النضال من أجل الإصلاح القضائي من الهوامش... بدلاً من ذلك، أصبح الذين يقودونه هم أعضاء الكنيست ومؤيدوهم البرلمانيون وحكومة نتنياهو. وعندما أبطلت المحكمة العليا "قانون تسوية الأوضاع"، دافع سموتريتش عن مشروع قانون جديد "‏‏يسمح للكنيست بتجاوز المحاكم على الفور‏‏". وفي الوقت نفسه، هاجم ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي والمهندس الرئيسي للإصلاح القضائي لنتنياهو، المحكمة العليا، وقال إن قرارها بشأن تسوية الأوضاع "داس على الديمقراطية الإسرائيلية وحقوق الإنسان الأساسية للعديد من المواطنين الإسرائيليين".‏
تناقض‏
‏يعاني المتظاهرون المناهضون لإصلاح القضاء في إسرائيل من تناقض أساسي. فقد حاول الإسرائيليون الليبراليون، على مدى عقود، تقديم استعمار الأراضي الفلسطينية في العام 1967 على أنه مبادرة من عدد قليل من التفاحات الفاسدة، مع العلم بأن الدولة، دولة ‏‏الفصل العنصري الاستيطاني‏‏ وفقًا لتوصيف منظمة العفو الدولية ‏‏وغيرها‏‏ من منظمات حقوق الإنسان البارزة، قد استثمرت هيكليًا فيه، بما في ذلك من خلال مصادقة المحكمة العليا. لكن الدفاع الليبرالي عن القضاء والتركيز على المواطنة والديمقراطية متنافر إلى حد ما: على الرغم من وجود بعض القرارات الجديرة بالملاحظة المؤيدة للفلسطينيين، إلا أنها تبقى حالات ‏‏شاذة في بحر من الأحكام‏‏ التي تضفي الطابع الرسمي في نهاية المطاف على مستعمرات إسرائيل ودولة المستوطنين والاحتلال.‏
‏الآن يواجه المتظاهرون خيارين. من ناحية، تعني حماية الوضع الراهن -كما يحاولون أن يفعلوا- دعم المؤسسات القضائية للديمقراطية الاستيطانية التي تنكر حقوق الإنسان الفلسطيني، مع فرض المحكمة العليا عقوبات من حين لآخر ضد التجاوزات الجنائية كبادرة من أجل خاطر المجتمع الدولي. ومن ناحية أخرى، ربما يعتقدون بأن الاستسلام للإصلاح يعني التكيف مع نسخة تكون حتى أكثر راديكالية من الديمقراطية الاستعمارية الاستيطانية القائمة أصلًا، والتي كانت ستوجد حتى من دون القصة الخيالية عن المحكمة العليا.‏

‏*نيكولا بيروغيني Nicola Perugini: يدرس في كلية العلوم الاجتماعية والسياسية بجامعة إدنبرة. وهو مؤلف مشارك ‏‏لكتاب "حق الإنسان في الهيمنة‏‏" The Human Right to Dominate.‏‏ ‏‏كريم ربيع: أستاذ مشارك في الأنثروبولوجيا في جامعة إلينوي في شيكاغو، ومؤلف كتاب "‏‏فلسطين تقيم حفلة والعالم كله مدعو: بناء العاصمة والدولة في الضفة الغربية"‏‏Palestine is Throwing a Party and the Whole World is Invited: Capital and State Building in the West Bank (مطبعة جامعة ديوك، 2021).‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: On Israel's Settler-Democratic Reform



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