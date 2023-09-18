رؤوف نخلة ابوياغي

رؤوف نخلة ابوياغي
التاريخ
9/18/2023 11:20:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقل الى الأمجاد السماوية
فقيد ال ابو ياغي وال ابو جضم
رؤوف نخلة ابوياغي
( ابو فارس )
زوج المرحومة مها جورج ابو جضم
والد كل من فارس زوجته مايا نجار ونادر
وشقيق كل من جانيت زوجة المرحوم جوني سبانخ والمرحوم الدكتور سامي والدكتور الياس زوجته ريم قواس وزهية زوجة رجا النبر وسمير ونادية زوجة المرحوم منير ابوجضم
الذي وافته المنية يوم الاثنين الموافق 18-9-2023 عن عمر يناهز 72 عاما
و سيتم تشيع جثمانهيوم غد الاربعاء الموافق 20-9-2023 في تمام الساعة الواحدة ظهرا من كنيسة المقبرة ام الحيران الى مقبرة ام الحيران
وسيقام جناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحوم يوم الجمعة الموافق 22-9-2023 في تمام الساعة الواحدة ظهرا في كنيسة مار شربل - شارع المطار
تقبل التعازي للرجال والنساء لمدة ثلاثة ايام في منزل المرحوم الكائن في عبدون - شارع حسن فليح الرواشدة - منزل رقم 17 بعد الدفن مباشرة وحتى الساعة الثامنة مساء
ويومي الخميس والجمعة من الساعة الخامسة عصرا وحتى الساعة الثامنة مساء
يستعاض عن الاكاليل بالتبرع لمركز الحسين للسرطان - برنامج الرعاية التلطيفية الذي سيتواجد مندوبه في باحة كنيسة المقبرة
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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