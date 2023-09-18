مارغريت صالح عواد البقاعين
التاريخ
9/18/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
من آمن بي وان مات فسيحيا
انتقلت الى الأمجاد السماوية
فقيدة عشيرة البقاعين
الفاضلة مارغريت صالح عواد البقاعين
( ام فارس )
زوجة المرحوم الدكتور جميل ابراهيم البقاعين
ووالدة كل من المهندس فارس زوجته رنا قعوار والدكتورة رنده زوجها الدكتور أكرم عبوي والمرحوم المهندس خالد زوجته دعد عويس
و شقيقة كل من اللواء الدكتور غازي والدكتور أكرم و المربية منى والمرحومين المهندس غالب و الاستاذ هاني
وسيتم تشييع جثمانها اليوم الثلاثاء الموافق 19-9-2023 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر من مطرانية الروم الكاثوليك في مجمع جبر
وسيقام قداس و جناز الثالث والتاسع والاربعين عن راحة نفس المرحومة يوم الخميس الموافق 21-9-2023 في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في مطرانية الروم الكاثوليك - مجمع جبر
تقبل التعازي للرجال والنساء في ديوان عشيرة البقاعين - جمعية الفارابي - قرب جمعية النبر
أيام الثلاثاء و الاربعاء و الخميس من الساعة الرابعة عصرا لغاية الساعة التاسعة مساء
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا
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