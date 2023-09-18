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​القبض على قاتل فتاة في عمان.. والأمن يبحث عن جثتها

9/18/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام إنه ورد للأمن الوقائي معلومات وبلاغ بقيام أحد الأشخاص بقتل إحدى الفتيات في العاصمة.

وأضاف أنه من خلال التحقيقات المشتركة مع البحث الجنائي جرى إلقاء القبض على المشتبه به واعترف بالتحقيق معه بقتل الفتاة بعد خلاف حصل بينهما والقاء جثتها في إحدى حاويات القمامة وما زال التحقيق والبحث عن الجثة جارياً.



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