​القبض على قاتل فتاة في عمان.. والأمن يبحث عن جثتها

القبض على قاتل فتاة في عمان.. والأمن يبحث عن جثتها
التاريخ
9/18/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام إنه ورد للأمن الوقائي معلومات وبلاغ بقيام أحد الأشخاص بقتل إحدى الفتيات في العاصمة.
وأضاف أنه من خلال التحقيقات المشتركة مع البحث الجنائي جرى إلقاء القبض على المشتبه به واعترف بالتحقيق معه بقتل الفتاة بعد خلاف حصل بينهما والقاء جثتها في إحدى حاويات القمامة وما زال التحقيق والبحث عن الجثة جارياً.
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