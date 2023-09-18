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المادة 27/ج من قانون السير

9/18/2023 11:20:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









قد يتضح لنا في الأيام القادمة بأن هناك لبساً سنلحظه حول نص المادة (27/ج) من قانون السير المعدل رقم 18 لسنة 2023 بعد سريانه، بحيث بدأت تتعالى الأصوات وخاصة القانونية منها، إلى جانب الجهات التي ستتعامل مع هذا النص بشكل يومي ودوري كمديرية الأمن العام. لذا، فإن هناك ضرورة لإيضاح هذا النص الذي أؤيده بشكل من الأشكال، ولكن مع تفصيل أكبر سأوضحه ضمن هذا المقال.
غالبيتنا يعرف بوجود ((الحوادث المفتعَلة)) وحوادث الدهس للأشخاص غير المبالين، ومن المعروف أن حوادث السير بمفهومها القانوني والقضائي تُفسّر على أنها قضاء وقدر إلا نسبة بسيطة ممكن أن يكون فيها التعمد هو السبب الرئيسي.
إلا أن أخباراً جديدة أطلت علينا عبر وسائل الإعلام تتحدث عن مخاطبة مديرية الأمن العام للديوان الخاص لتفسير القوانين لتوضيح البند المتعلق بحوادث المشاة في المادة (27 /ج) ونبين هنا ما إذا كان ذلك صحيحا فإن خطأ في الإجراء القانوني لتوجيه الاستفسار وطلب التوضيح يتوجب تصويبه؛ إذ إن دستورنا العتيد في المادة (123/ 1) منه خوّل الديوان الخاص لتفسير القوانين ((حق تفسير نص أي قانون لم تكن المحاكم قد فسرته إذا طلب إليه ذلك من رئيس الوزراء)) وهنا اتضحت الحكمة القانونية ودستوريتها من خلال طلب رئيس الوزراء للديوان الخاص بتفسير نص معين، لذلك حال وجود لبس ما حول تفسير النص المراد توضيحه يتوجب على مديرية الأمن العام من خلال وزارة الداخلية الطلب من رئيس الوزراء طلب تفسير النص المبهم من الديوان الخاص.
وبالعودة لنص المادة (27/ج) ((على الرغم مما ورد في هذا القانون، لا يلاحَق السائق جزائياً إذا كان فعل المتضرر هو السبب الرئيسي لوقوع الحادث)) الإبهام في هذا النص حول عدم ملاحقة السائق جزائياً إذا كان المتضرر وفعله هو السبب لوقوع الحادث، ولكن قبل الحديث حول التفسير القانوني فإن تطبيق هذا النص يحتاج إلى توافر أمور لوجستية تساعد على تطبيقه منها على سبيل المثال: التوعية والتثقيف حول ضرورة التقيد بالشواخص وأماكن قطع الشارع والمرور منها، بالإضافة إلى الجانب الخدمي المساعد لتنفيذ النص من خلال البنية التحتية التي يجب توافرها في كل شارع سواءً كان الشارع رئيساً أو فرعياً، إضافة إلى أماكن انتظار المشاة وأماكن القطع والجسور المخصصة للاستخدام، إلى جانب الإشارات والشواخص الإرشادية أيضاً.
كان يتوجب على المشرّع أن يعطي هذا النص تفصيلاً أوضح وأشمل؛ حيث إن تقدير السبب سيصبح بيد منظّم الضبط رغم أنه ليس جهة قضائية، وهذا أمر قد يحدِث حالة من عدم اليقين والقناعة في المستقبل من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قرار الديوان الخاص سوف يدور حول عدم تقييد المتضرر بأماكن المرور والوقف والقطع، ولكن كان من الأفضل على المشرّع تحديدها؛ فعلى سبيل المثال: (حال وقوع حادث دهس على مقربة من جسر مشاة بحد مائتيْ متر فإن المتسبب يُعفى من المسؤولية) ولا عقوبة على السائق لكون المتضرر لم يتقيد بالمكان المخصص.
إن وجود هذا النص جيد، ولكن يحتاج لتفسير أكثر، كما يحتاج لتكون بيئة شوارعنا وبنيتها التحتية متوفرة لحماية السائق والمتضرر والتي هي أصلاً غير موجودة.



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