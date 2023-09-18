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قطاعات بحاجة إلى تنظيم

9/18/2023 11:20:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








تطور المشهد الاقتصادي الدولي والإقليمي كانت له انعكاسات مباشرة على شكل الاقتصاد الوطني من حيث طبيعة المعاملات والتعاملات الاقتصادية البينية داخل هيكل الاقتصاد.
والنمو الحاصل في شكل وأداء بعض القطاعات كان قياسيًا بكل ما في الكلمة من معنى، والذي كان عكس التوقعات، ويعكس مدى قبول المجتمع الأردني للتكيف مع تطورات المشهد الاقتصادي والاستفادة من الفرص التي تهدف أولاً وأخيراً لتقديم خدمات سريعة بجودة عالية وبتكلفة أقل.
النمو السريع لبعض القطاعات الاقتصادية يظهر بشكل كبير، ويحتاج إلى ضوابط تشريعية ومؤسسية من أجل تنظيم المهن وحماية المستهلك.
فالتجارة الإلكترونية، التي تتجاوز قيمتها اليوم في السوق المحلي أكثر من 200 مليون دينار، بحاجة ماسة لتدخلات رسمية لتنظيمها بغية حماية المستهلك والخزينة معًا.
أسباب عديدة تجعل قطاع التجارة الإلكترونية في حاجة إلى تشريعات وجهات منظمة، أهمها حماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية والاحتيال عبر الإنترنت، وهنا لا بد من وجود منظومة قانونية تضمن وجود ضوابط صارمة للتحقق من صحة المنتجات والوصفات والتقيد بسياسات الاسترجاع وضمان حقوق المستهلكين.
الرقابة التنظيمية على التجارة الإلكترونية توفر إطارًا قانونيًا واضحًا للأعمال التجارية الإلكترونية، وتنظم عمليات الشراء والبيع عن بُعد، وهذا بحد ذاته يجعل من الممكن للبائعين والمشترين التعامل بسهولة وثقة، ويساعد على تطوير الأعمال التجارية الإلكترونية بشكل أفضل.
وجود جهات مؤسسية تنظم القطاع يساهم في التصدي للجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال والتزوير وسرقة الهوية، وتحدد وتعاقب على الانتهاكات القانونية المتعلقة بالشراء والبيع عبر الإنترنت.
نمو قطاع التجارة الإلكترونية بهذا الشكل يستدعي تنظيمًا مؤسسيًا بهدف تنظيم المنافسة العادلة بين البائعين والشركات وتقييد الممارسات غير القانونية مثل التمييز التسعيري والممارسات المضللة.
حماية البيانات الشخصية هي أيضًا من أسباب الدفع باتجاه إيجاد تنظيم تشريعي ومؤسسي للتجارة الإلكترونية، بحيث تحدد كيفية جمع واستخدام البيانات الشخصية للمستهلكين، وتضمن أن تكون الشركات ملتزمة بحماية هذه البيانات والتعامل معها بسرية.
بشكل عام، التشريعات والهيئات المنظمة لقطاع التجارة الإلكترونية ضرورية لضمان سلامة وأمان المستهلكين وتعزيز النمو الصحي للأعمال التجارية الإلكترونية.
والأمر لا يختلف بالنسبة لخدمات الدفع الإلكتروني التي باتت قيمتها الإجمالية تتجاوز الـ10 مليارات دينار، لأن التنظيمات الخاصة بالدفع الإلكتروني توفر حماية للمستهلكين من عمليات الاحتيال المحتملة والتعامل مع بياناتهم الشخصية والمالية.
وينبغي أن تضمن التشريعات السلامة الرقمية والأمن والخصوصية في عمليات الدفع الإلكتروني، كما تسهل العمليات التجارية.
كما أن وجود إطار مؤسسي لتنظيم خدمات الدفع الإلكتروني يلعب دورًا حاسمًا في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر الدفع الإلكتروني. الأمر الذي يحتاج أيضًا إلى تنظيم لتحديد الرسوم والتكاليف المرتبطة به، ويجب أن تكون هذه الرسوم والتكاليف معقولة وشفافة، حتى يتمكن المستخدمين من تقييم التكلفة الفعلية للاستفادة من الخدمة.
أيضًا، يحتاج الدفع الإلكتروني إلى تنظيم دولي لتنسيق جهود المنظمات الدولية والحكومات في مجال تطوير المعايير والمبادئ العالمية التي تنظم هذا النشاط. وبالتالي، يلعب التنظيم التشريعي دورًا حاسمًا في تحقيق النمو الصحي والمستدام لقطاع الدفع الإلكتروني وضمان أمان المستخدمين وثقتهم بهذا النظام.
كذلك بالنسبة لحماية المستهلك، يأتي الإطار القانوني والتشريعي لحمايته من الجوانب السلبية للتطورات الاقتصادية والإلكترونية.
التنظيم التشريعي والرقابي يهدف إلى إنشاء بيئة تجارية عادلة ومتوازنة بين البائعين، والشركات، والمستهلكين، يضمن هذا التنظيم ألا تتمركز القوة الاقتصادية في يد الشركات الكبرى بشكل يؤدي إلى استغلال المستهلك.
التنظيم القانوني يضمن أيضًا جودة وسلامة المنتجات، ويعمل على التصدي للممارسات غير القانونية والاحتيالية، معززًا الشفافية والثقة بين الأطراف.
بشكل عام، التنظيم التشريعي والرقابي والمؤسسي له دور حيوي في حماية حقوق المستهلك وتوفير بيئة تجارية عادلة وآمنة.
القطاعات السابقة تعتبر من القطاعات الأساسية في الاقتصاد، وتطورها السريع يتطلب تدخلات محددة من الجهات المعنية لتنظيمها، والهدف من ذلك هو الحفاظ على الأهداف الأساسية لهذه القطاعات وحمايتها من الانحراف، وهذا يحتم على الحكومة الاحتراس واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل أن يتأخر الوقت.



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