Tuesday, 19 September 2023 07:08 GMT

طوفان الأديان والمعتقدات

9/18/2023 11:20:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








يفيد المفكر جون دبليو لفتوس في كتابه الجديد: The Outsider Test for –Taith, 2013 ، أنه يوجد في العالم – حالياً - اثنان وعشرون ديناً ونحو خمسة وأربعين ألف مذهب أو ملة أو طائفة.
أما الأديان الرئيسة فهي المسيحية، ويقدر عدد أتباعها حسب بيانات الأمم المتحدة بـ 2,1 بليون؛ والإسلام ويقدر عدد أتباعه بـ 1,5 بليون؛ والإلحاد (للادينيون) ويقدر عدد أتباعه بـ 1,1 بليون؛ والهندوسية ويقدر عدد أتباعها بتسعمائة مليون؛ والديانة الصينية التقليدية (الكنفوشية) ويقدر عدد أتباعها بثلاثمائة وأربعة وتسعين مليوناً؛ والبوذية ويقدر عدد أتباعها بثلاثمائة وستة وسبعين مليوناً؛ والديانات البدائية ويقدر عدد أتباعها بمائة مليون؛ والديانة السيخية ويقدر أتباعها بثلاثة وعشرين مليوناً؛ والدينات الأفريقية التقليدية بمائة مليون؛ والديانة الجوشية (Juche) وهي ديانة كوريا الشمالية الملحدة التي وضعها الدكتاتور كيم الثاني وتم فرضها على الشعب، ويقدر عدد أتباعها بتسعة عشر مليوناً؛ والديانة الروحية (Spiritism) وهي ديانة يعتقد أصحابها بإمكانية الاتصال بالموتى عن طريق وسيط، ويقدر عدد أتباعها بخمسة عشر مليوناً؛ والديانات الأصلية أو البدائية ويقدر أتباعها بثلاثمائة مليون؛ والديانة الراستافارية (Rastarfarinism) وهي دين جمايكا المطور عن التوراة/ العهد القديم، الذي يجعل السود هم شعب الله المختار، ويقدر عدد أتباعها بستمائة ألف؛ والديانة اليهودية ويقدر عدد أتباعها بأربعة عشر مليوناً؛ والديانة البهائية ويقدر عدد أتباعها بسبعة ملايين؛ والديانة الجينية (Janinism) ويقدر عدد أتباعها بأربعة ملايين ومائتي ألف؛ والديانة الشنتوية ويقدر عدد أتباعها بأربعة ملايين؛ والديانة الكاوداوية وهي دين فيتنامي أخلاقي جديد خليط من عدة أديان، ويقدر عدد أتباعها بأربعة ملايين؛ والديانة الزرداشتية ويقدر عدد أتباعها بمليونين وستمائة ألف؛ والديانة اليابانية التنريكوية (Tenrikyo) وهي دين شنتوي حديث ناجح وهدفه تحقيق الحياة السعيدة الخالية من الأمراض والمعاناة، ويقدر عدد أتباعها بمليونين؛ والديانة الوثنية الجديدة، ويقدر عدد أتباعها بمليونين؛ والديانة العالمية الموحدة المنكرة للثالوث المقدس، ويقدر عددا أتباعها بثمانمائة ألف؛ والديانة السينتولوجية (Scientology) وهي ديانة علمية ظهرت في خميسينات القرن الماضي في أميركا وترى أن الروح وطاقة الحياة تدوران حول المادة والطاقة، والمكان، والزمان، في العالم الطبيعي، ويقدر عدد أتباعها بنصف مليون.
أما أستاذ علم النفس جيمس ي. ألكوك - في جامعة تورنتو الكندية - فيذكر في كتابه الجديد 2018، Belief أن عدد الأديان في العالم عشرة آلاف، وكأن له حساباً آخر فيما يعتبره ديناً. ويضيف: أنه مهما كانت المعتقدات غريبة في أي دين، فإنها لا تبدو كذلك بالنسبة للمؤمنين بها، ومن ذلك: أنك إذا كنت تعتبره أمرا ناشزاً أو غريباً وضع الموتى على قمم الجبال والأبراج في الزرادشتية لتأكلهم السباع والطيور الجارحة، فإنك من غير المحتمل أن تكون قد نشأت كواحد من بين المليونين وستمائة زرادشتي.
وأما إذا كنت ترى أن الميكروبات والجراثيم والفيروسات لا تسبب الأمراض، وإنما هي سقطات دينية، فإنك من غير المحتمل أن تكون قد نشأت كواحد من بين مائة وخمسين ألف مسيحي في أميركا يؤمنون بذلك ويرفضون التطعيم.
وأما إذا كنت تستغرب أن البشر هم من ذرية التيتانز، وهم مجموعة من الآلهة القادرة على كل شيء وإن مشكلاتنا العاطفية محفورة اصلاً في أدمغتنا، وقد خلفتها أمراض في حياتنا السابقة، فإنك من غير المحتمل أن تكون قد نشأت كواحد من خمسمائة ألف سينتولوجي.
وأما إذا كنت معداً لعبادة إله له رأس فيل، أو لعبادة إله آخر – شيفا – وتمسح بالزبدة المصفاة على معبده، فإنك من غير المحتمل أن تكون قد نشأت كواحد من نحو بليون هندوسي.
أما إذا كنت تعجب من حياكة الحرير(Nusa) فوق أحد الأشخاص لتطهيره/ أو من صاحب سيارة جديدة ليأخذها إلى المعبد للصلاة فوقها وتطهيرها، فإنك من غير المحتمل أن تكون قد نشأت كواحد من مليونين وسبعمائة ألف شنتوي.
وأما إذا كنت تراه غريبا قص طرف عضو التناسل (الختان) لطفل كمطلب ديني، فإنك من غير المحتمل أن تكون قد نشأت كواحد من أربعة عشر مليون يهودي، أو من نحو بليون وخمسمائة مليون مسلم.
وأما إذا كنت تراه عجيباً لبس الكهنة لأقنعة تغطي أنوفهم أو أفواههم لتجنب قتل الأحياء الدقيقة بالتنفس، فإنك من غير المحتمل أن تكون قد نشأت كواحد من أربعة ملايين ومائتي ألف جيني (هندي).
أما إذا كنت تعتقد أنه من غير الممكن دفن الألواح العبرانية الذهبية المكتوبة بالهيروغليفية في تلة في الولايات المتحدة وأنها استعيدت، وتمت ترجمتها بمساعدة ملاك، فإنك من غير المحتمل أن تكون قد نشأت كواحد من الخمسة عشر مليوناً من المورمون.
وأما إذا أصبت بالرعب من منع الآباء باسم الدين من نقل الدم إلى الأطفال كيلا يموتوا، فإنك من غير المحتمل أن تكون قد نشأت كواحد من شهود يهوى السبعة ملايين ومائة ألف.
أما إذا كنت تراه صادماً الاحتفال بأكل لحم ودم المخلص السماوي - رمزياً أو حرفياً حسب الطائفة- فإنك من غير المحتمل أن تكون قد نشأت في عالم 2 بليون مسيحي.
هذه عينات من الأديان وعجائبها لا يراها أصحابها، تبين أن دين كل إنسان أو مذهبه أو ملتّه ناتجة عن الولادة والعيش في مكان وزمان معينين.



MENAFN18092023000072011014ID1107094479

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث