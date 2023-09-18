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تعديل لكسب الوقت

9/18/2023 11:20:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








مع تزايد الأنباء عن تعديل وزاري مُرتقب، هو السابع على حكومة بشر الخصاونة، التي تشكلت أواخر العام 2020، أخشى أن يكون تعديلًا سمته الأساس هي كسب الوقت، أو تعديلًا ينطبق عليه فعل ذلك صاحب المركبة، التي تعطلت لسبب ما، وقام بإصلاحها على عجل، حتى يتمكن من إيصالها إلى "ورشة" الإصلاح فقط، أو حتى إلى وجهته التي يُريد.
وبذلك الفعل، لم يقم صاحب المركبة، بمعرفة الخلل الرئيس الذي أدى إلى تعطل مركبته، وإنما اكتفى فقط بجعلها تسير، غير آبه بما فيها من أضرار أخرى، أو قطع أساسية بحاجة إلى تغيير كامل. تمامًا كالمريض الذي يكتفي بأخذ مُسكنات من أجل تخفيف آلام الجُرح الذي يُعانيه، ولم يُعالج الجُرح نفسه، من خلال الذهاب إلى الطبيب المُختص.
إذا ما جرى التعديل الجديد، وهو حاصل لا محالة خلال الأيام المُقبلة، فإنه يُعد سابع تعديل يُجريه الخصاونة على حكومته في أقل من ثلاثة أعوام، ما يدل على وجود خلل واضح، في عملية اختيار الوزراء أو الفريق الحكومي، أو ينم عن عدم حسن اختيار، وإلا كيف يتم تفسير ذلك؟، خصوصًا أنه لا توجد نتائج إيجابية لهذه الحكومة يلمسها المواطن.
هُناك معلومات تُفيد بأن الرئيس الخصاونة، يُريد التأنّي في تعديله السابع، بُغية الخروج بفريق حكومي مُتجانس، يكون لديه خطط وأفكار يمُكن تطبيقها على أرض الواقع، تعود بالنفع على الوطن. لكن يبدو أن هذه الخطوة جاءت متأخرة جدًا، فالفريق الجديد لن يستطيع إحداث شيء يُذكر، فالوقت قصير جدًا، خاصة إذا ما علمنا بأن الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمّة الحالي، ستنتهي في شهر نيسان المُقبل، وبالتالي، وحسب الدستور، فإن الانتخابات النيابية ستجري في الشهر الثامن من العام الجديد.
أهم نقطة تم تداولها في الأيام الماضية، هي تلك المعلومات التي كشفت عن أن الرئيس الخصاونة، وخلال مشاوراته فوجئ بـ"اعتذارات" من شخصيات عن دخول الفريق الوزاري.. إن صحت هذه المعلومات، فإن ذلك يدل على وجود أمرين أساسيين، من الضرورة أن يتم الأخذ بهما والوقوف على أسبابهما بكل جدية وواقعية.
الأمر الأول، أن هُناك شخصيات عازفة عن الدخول إلى الحكومة، أي حكومة كانت، الأمر الذي يدل على أنهم أُناس يعرفون بواطن الأمور، وأن الأمور ليست سهلة كما يتم تصويرها، وأنه لا يمكن "الإصلاح" في ظل هكذا ظروف.
والأمر الثاني، هو اقتناع أولئك بأن هذه الحكومة، مع تعديلها الجديد، لا هدف لها سوى كسب الوقت، والوصول إلى شهر نيسان 2024 بلا خسائر جديدة!، أو أنها مُقتنعة بأن التعديلات التي جرت، على الرغم من كثرتها، أو تلك التي ستجري، عبارة عن إرضاء لشخصيات، أو أنها بلا "دسم".
نقطة ثانية، يجب التأشير عليها تتعلق بـ"توزير" نواب.. فبعيدًا عن أنه جائز أو غير جائز دستوريًا، فإن مثل هذه الخطوة، تُكبد خزينة الدولة أموالًا، الوطن بحاجة لها، خصوصًا إذا ما علمنا أنه باق على عمر مجلس النواب الحالي أشهر قليلة فقط.
فعندما يتم "توزير" نائب، فإن ذلك يتطلب دخول نائب جديد إلى مجلس النواب، قد يُكلف الدولة رواتب المُدة المُتبقية للدورة العادية الرابعة والأخيرة، وتزداد قيمة هذه "التكلُفة"، في حال كان النائب الجديد ينطبق عليه قانون التقاعد المدني، خاصة أن خدمة النائب ولو كانت يومًا تعد 4 أعوام، وبالتالي حصوله على راتب تقاعدي. وما ينطبق على النائب الجديد ينطبق أيضًا على الوزير الجديد، في حال بلغت خدمته في القطاع العام سبعة أعوام فأكثر.



MENAFN18092023000072011014ID1107094478

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