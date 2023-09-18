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هذا ماتوقعه رئيس وزراء أسبق

9/18/2023 11:20:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








هذه قصة رويتها سابقا، وأعيد روايتها، تعميما للفائدة، اذ جالست في يوم من الايام رئيس وزراء اسبق، وكانت حكومته تعتزم خفض الجمارك وضرائب المبيعات على السيارات.
يومها في مكتبه في رئاسة الوزراء قال عن هذا القرار قادحاً غامض الغيب، انه سيأتي يوم تصطف فيه امام بيت كل اردني سيارتان وثلاث سيارات، وربما اكثر، وسيأتي يوم بعد ذلك لن يستطيع احد من افراد العائلة تحريك سيارة واحدة بسبب كلف الوقود في المستقبل.
والتوقع كان مبكرا جدا، لأن اسعار الوقود يومها كانت منخفضة جدا، ولأن الحكومة ذاتها رفعت سعر الوقود بنسبة 7 بالمائة فقط ورسوم تسجيل السيارات والترخيص في محاولة لتعويض تحصيلات الخزينة المالية، التي ستنقص بسبب تخفيضات الجمارك ضرائب المبيعات.
كان الكلام غريباً لكنني كعادتي المخفية خرجت وكتبت في بيتي كل محضر الجلسة لعله يأتي يوم اكتب فيه مذكراتي فأعود الى آلاف الأوراق المخزنة من كل هذه الحياة الصحفية.
مرت سنوات طويلة على كلام الرئيس، واليوم تدخل على اي شارع فرعي في عمان او شقيقاتها بقية المحافظات، فترى آلاف السيارات من الحديد المستورد من دول بأسعار رخيصة، مكدسة على طرفي الشارع الضيق، وهي ذاتها التي تجوب شوارع البلد وتلوث البلاد والعباد، وتمول الخزينة، بسبب الضرائب المفروضة على الوقود، وارتفاع اسعار النفط العالمي، حتى تكاد الحكومات في الأردن ان تشكر السيارات لعملها الطوعي جابية للمال من خلال ضرائب الوقود، والترخيص وقطع الغيار والتصليح وغير ذلك.
وما دمنا نتحدث عن اطنان الحديد في الأردن التي تتسبب بكل هذه الحوادث بسبب ضعف هياكلها ومشاكلها وقلة صيانتها، نستذكر قصتنا مع النفط، حيث مرت زيادة اسعار الوقود نهاية الشهر الماضي، بهدوء، وعلى ما يبدو فإن الرأي العام في الأردن مشغول بقضايا ثانية، أو أنه بات يدرك أن لا حلول سوى قبول التغييرات الشهرية على الوقود، تاركا امره لله الرحمن الرحيم.
هذه الأسعار من المتوقع لها ان ترتفع مجددا نهاية الشهر الحالي، والسبب وفقا للباحث الاقتصادي المختص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي الطلب الصيني القوي وعجز المعروض في الاسواق على استمرار رحلة صعود اسعار النفط بشكل شهري.
كل شيء يرتفع سعره، وعلى مشارف الشتاء يرتفع سعر الديزل، مثلا، وتأثيرات رفع اسعار الوقود تمتد الى كل السلع التي يتم نقلها بوسائل النقل المختلفة، وصولا الى كلف الانتاج الصناعية، فتشفق على نفسك وعلى غيرك فالأردني يشتري السيارة اليوم بأضعاف ثمنها الاصلي في البلد المنتج، ثم يقسطها عن طريق المصرف، فتتضاعف كلفتها عليه بسبب الفوائد، ثم يدفع كلفة الوقود الضعف، فتتضاعف عليه، وكأنه يمتلك مركبة فضائية.
مناسبة الكلام ليس التحريض على اسعار الوقود، وضرائب الوقود، إذ إن عدد السيارات في الأردن يقترب من مليوني سيارة، من بينها 300 الف سيارة بلا ترخيص ولا تأمين، بسبب عدم توفر المال مع اصحابها، وهي قنابل مجنحة في شوارع الاردن لكونها بلا تأمين تهدد حياة الناس، والسؤال هنا يرتبط حول المسؤولية، ومن يتحملها، هل يتحملها الذي ادخل اطنان الحديد الى الأردن، أم الذي ترك الشوارع لتفيض فوق احمالها، ام الذي سهل تقسيط السيارات، ام ذاك الذي تركنا دون بنية مواصلات محترمة كما دول العالم، ام ذاك الذي رفع الوقود وحول السيارات واصحابها الى جباة، يجمعون المال للخزينة لدفع قروضها ورواتب موظفي الدولة.
هذا مشهد صعب، لا تعرف الكيفية التي يمكن ان تنصح فيها نفسك وغيرك، هل نتخلى عن سياراتنا، ام نقتصد في جولاتنا بسبب ودون سبب، ام نعيد طريقة استعمال السيارات في البيوت وقد قال لي مدير امن سابق، امام ثلة من الصحفيين، ان نسبة استعمال السيارات في الأردن هي راكب واحد-السائق- لتسعين بالمائة من السيارات، اي ان الزوجة تخرج بسيارتها وحيدة، والابن بسيارته وحيدا، والاب بسيارته وحيدا، ولا يتم الاقتصاد ودمج المشاوير بسيارة واحدة.
ثم أدعو الله العزيز ان يعفو عن كل الأردنيين ويدخلنا الجنة بلا حساب، كرمى لخواطرنا بعد كل هذه المشقة والمعاناة والضنك في الدار الدنيا، التي لا تبقي للمذنب ذنبا قائما برحمة الله.



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