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إربد: حفريات وأبنية بلا رقابة.. هل تهدد السلامة العامة؟

9/18/2023 11:19:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






أرقام صادمة تؤشر لوجود خلل كبير، يكشف عنها أحد أعضاء لجنة التفتيش الرقابية على أعمال الإعمار ورئيس فرع نقابة المهندسين بإربد الدكتور جهاد الردايدة، الذي أكد لـ"الغد" أن "عدد مشاريع البناء التي كشفت عليها اللجنة منذ بداية العام لم تتجاوز 60 مشروعا من أصل أكثر من 700 مشروع".
الردايدة ووفق هذه المعطيات، أراد الإشارة إلى أن "قطاع الإنشاءات وخصوصا الإسكانات يشهد فوضى عارمة بسبب غياب الرقابة والمتابعة من قبل اللجنة المختصة التي تراقب أعمال البناء في إربد"، مؤكدا في ذات الوقت أن "تلك الأبنية تشكل خطورة على السلامة العامة وأن أجزاء كبيرة منها لم تراعى فيها المواصفات الفنية التي تقاوم أي طارئ يمكن أن يحصل في الأردن".
بالعودة قليلا إلى الوراء وتحديا الأسبوع الماضي، كانت أوقفت لجنة التفتيش الرقابية على أعمال الأعمار، العمل في أحد مشاريع الإسكان في منطقة الراهبات في إربد بعد انهيار جدار يبلغ طوله 15 مترا لعمارة مجاورة وتسببه بكسور في التمديدات الصحية وسقوط جزء من أرضية المواقف.
الحادثة مرت من دون أي تعقيب يذكر، بيد أن خلف الانهيار تكمن تفاصيل القضية التي تثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالمواصفات الفنية للأبنية في إربد بعد الحصول على كافة التراخيص ودور اللجنة في الرقابة على ذلك.
وبحسب الردايدة، فإن لجنة التفتيش الرقابية أوقفت ما يقارب 20 مشروعا عن العمل منذ بداية العام الحالي، لعدم التزام أصحابها بالمخططات الهندسية وعدم وجود رخصة إنشاءات وعدم وجود مقاول مرخص وكادر إشراف هندسي.
وأشار إلى أن غياب الرقابة أدى إلى عدم التزام أصحاب المشاريع في المواصفات التي تضن الجودة الفنية وعدم وجود أعباء مستقبلية تؤثر على سلامة البناء، مؤكدا أن عددا كبيرا من المقاولين لا يلتزمون بالمخططات الهندسية وكميات المواد (الحديد والأسمنت) التي يجب أن تضع في البناء.
وأوضح أن إذن الحفرية التي يجب أن يحصل عليها أي صاحب مشروع إسكاني أو حتى أي مواطن يعتزم البناء غير مفعل بالشكل المطلوب في البلديات، وهو نظام موجود في قانون البناء الوطني، الأمر الذي تسبب بفوضى عارمة في البناء في كثير من مناطق إربد.
وأكد أن المقاول لا يمكنه البدء بأي حفرية دون تصريح من البلدية، مشيرا إلى أن العديد من أصحاب مشاريع الإسكان في إربد يقومون بالحفر لإنشاء بنايات سكنية قبل صدور رخصة الإنشاءات وهو أمر مخالف للقانون ويشكل خطورة على البنايات المجاورة.
وتابع الردايدة أنه وبعد حصول المقاول على تصريح بالحفر تقوم لجنة التفتيش بالرقابة على كافة أعمال المشروع وهذا الأمر غير موجود على أرض الواقع بسبب كثرة مشاريع البناء في المحافظة.
وتتكون اللجنة من ( نقابة المهندسين، نقابة المقاولين، البلديات، هندسة البلديات، المحافظة، الدفاع المدني والأشغال).
الردايدة أكد أيضا على أهمية وجود لجنة أخرى تتابع أعمال البناء في الألوية في ظل الحجم الكبير لعمليات البناء التي تتم بشكل عشوائي، مبينا أن نسبة المخالفات في الأبنية تتجاوز 90 %، وأنه في حال تفعيل دور اللجنة ستنخفض النسبة إلى ما دون 5 %.
وأوضح، أن غياب الدور الرقابي على عمليات البناء تسبب بمشاكل تؤثر على سلامة البناء مستقبلا، إضافة إلى أنه تم إيقاف العديد من المشاريع لما تشكله من خطورة على سلامة الأبنية المجاورة كما حدث أخيرا في أحد المشاريع الإسكانية وتسبب بانهيار جدار مجاور لأحد البنايات.
وتهدف تعليمات إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار لسنة 2020 الصادرة عن مجلس البناء الوطني الأردني بموجب المادة رقم ( 13) من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار رقم ( 52) لسنة 2020 إلى إيقاف المخالفات المرتكبة بالمشاريع للكودات الهندسية أو شروط رخص الإعمار والأحكام التنظيمية لحين تصويب أوضاعها من المقاول أو المكتب المشرف أو صاحب العمل، وكذلك في حال تنفيذ المشروع دون وجود مقاول أو مكتب هندسي.
وبموجب النظام تشكل لجنة فنية إنشائية عليا في مجلس البناء الوطني من ذوي الخبرة الإنشائية تتولى تقديم المساعدة في تقييم الدراسات الفنية المتخصصة لتأهيل المنشآت ورفع سوية كفاءتها الإنشائية وكذلك التنسيب للمجلس بالمخالفات المرتكبة من المقاول والمكتب الهندسي والتأكد من التزام المقاولين والقائمين على المشاريع التي قيد التنفيذ بتحقيق متطلبات السلامة العامة والكودات الهندسية، وتنفيذ المخططات الهندسية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
وتتولى لجان التفتيش الرقابية إجراء أعمال التفتيش والرقابة على مشاريع الإعمار التي تقام في الأردن بما فيها مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة لمراقبة سير عملها وضمان التزامها بالقانون والتشريعات الأخرى النافذة، وللاطلاع على كافة المخططات الهندسية المصدقة ورخصة الإنشاءات والتقارير اليومية والشهرية والاجتماعات الدورية وكشوفات الزيارة من المكتب الهندسي المتعاقد والداعم والفحوصات المخبرية والمراسلات المتبادلة بين المهندس المقيم والمقاول وأذونات الاستلام لعناصر مبنى المشروع ومتطلبات السلامة العامة للحفريات والفحص الفني للرافعات وعقود المقاولة والإشراف المصادق عليها من النقابات المعنية، إضافة إلى التأكد من وجود المقاول المسجل بالمشروع ووجود الإشراف الهندسي بالموقع وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.
وتقوم لجان التفتيش الرقابية بإجراء الكشوفات، وفي حال وجود مخالفة في المشروع لأحكام القانون أو النظام أو هذه التعليمات وأي أعمال أعمار تتم خلافا للكودات الهندسية والمواصفات الفنية أو شروط رخصة الإعمار أو للأحكام التنظيمية يتم تحرير إشعار بالمخالفة يتضمن التوصيات المطلوب تنفيذها والمدة الزمنية للتصويب.
كما تقوم لجان التفتيش الرقابية بإجراء الكشوفات على مشاريع الإعمار في حال حدوث انهيار أو أضرار تتعلق بتنفيذ المشروع والكشف على أعمال المشروع لوجود مخالفات بناء على طلب إحدى الجهات الرسمية أو النقابات و ورود شكوى من أحد المواطنين حول وجود مخالفات و ورود شكوى في وسائل الإعلام حول وجود مخالفات إجراءات التفتيش الدوري والمنتظم والمخطط له للأهداف الوقائية والتأكد من تصويب المخالفات التي سجلت سابقا.
رئيسة اللجنة المهندسة الاء نصيرات وفي ردها على استفسارات "الغد" عن دور اللجنة الرقابي، أكدت أن عدد الزيارات التي قامت بها اللجنة على المشاريع منذ بداية العام زادت عن 100 زيارة وكشف ميداني بواقع 3 زيارات أسبوعيا.
وأوضحت نصيرات أنه في بعض الأحيان يتم أخذ مشاريع من نقابة المهندسين التي تحدد المواقع لكن تلك المشاريع لم تبدأ الحفر فيها.
وأشارت إلى أن الكشوفات تتعدى هذا الرقم لكن اللجنة في وقت سابق كانت لا تدون الكشف بسبب عدم وجود أي ملاحظات على المشروع.
وأضافت أنه في السابق كانت لا تدون الزيارات التي تكشف عن وجود أي خلل، وارتأت اللجنة ضرورة توثيق أي زيارة وكتابة إشعار بأن المقاول ملتزم بمواصفة البناء الوطني.
وأكدت أن اللجنة عملها مشعب وليست مقتصرة على الكشف الميداني وإنما يتعدى ذلك بإحضار المخططات الهندسية وأوراق وعقود ووثائق من عدة جهات.
وبينت أن اللجنة غير مقصرة وهذه المشاريع موسمية تكثر في فصل الصيف وتتراجع في فصل الشتاء، مشيرة أن اللجنة أوقفت عددا من المشاريع القائمة وقيد الإنشاء لوجود مخالفات فيها.
بدوره، قال الناطق الإعلامي ببلدية إربد الكبرى غيث التل أن البلدية لا تسمح بأي حفريات عشوائية في أي من مناطقها، وبكل تأكيد فإن الحفريات الخاصة بإنشاء الأبنية تكون وفق نظام الأبنية المعمول به، ولا يسمح لأي مواطن بحفر أي أرض مالم يكن قد حصل على رخصة إنشاءات قانونية وتتم مراقبة الحفرية من قبل كوادر البلدية وخاصة من حيث الالتزام بالمساحات والقياسات المحددة لها، وتأمين كل سبل السلامة العامة ومراقبة آلية نقل الأنقاض الناتجة عن هذه الحفرية.
وأكد التل أنه في حال قام أي مواطن بعمل أي حفرية من دون حصوله على الرخص اللازمة يتم وقف العمل بهذه الحفرية بشكل فوري وتوجه له الإنذارات القانونية وتحرر له المخالفات التي نص عليها القانون والنظام لحين تصويب وضعه وإصدار الرخص القانونية.



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