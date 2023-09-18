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الكرامة.. أسر لا تستطيع للمياه سبيلا

9/18/2023 11:19:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حابس العدوان






منذ نحو أسبوعين، يعيش سكان العديد من أحياء منطقة الكرامة في لواء الأغوار الجنوبية، معاناة "مُركبة"، فهم بين ناريْ انقطاع المياه طيلة تلك المدة، وعدم قدرتهم على شرائها من الصهاريج الخاصة لارتفاع أثمانها، في ظل ظروف معيشية ومالية صعبة.
تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، وفق ما يقول سكان متضررون لـ"الغد"، ذلك أن شبكات المياه قديمة ومتهالكة، ولا عدالة من وجهة نظرهم في توزيع الحصص من المياه، ولا آذان صاغية تستمع إلى الشكاوى وتتعامل معها بجدية، وهذا كله يقود إلى استمرار شبح الانقطاعات بين الفترة والأخرى.
السكان يطالبون بضرورة إعادة تأهيل جميع الشبكات القديمة لضمان وصول المياه لجميع المشتركين في كافة المناطق وتحقيق العدالة في التوزيع، لافتين إلى أن استمرار الوضع الحالي يحرم عددا كبيرا من السكان من المياه ويضاعف معاناتهم.
فيصل سليمان وهو أحد السكان، يقول إن "معاناة الأهالي لا توصف نتيجة عدم وصول المياه لمنازلهم منذ مطلع الشهر الحالي، مضيفا أنه ورغم الشكاوى والمطالبات المتكررة، إلا أن المشكلة ما تزال قائمة في عدد من الأحياء".
وأكد أن "المياه لم تصلهم منذ 15 يوما، في حين أن معاناة بعض الأحياء أكبر كونها مناطق مرتفعة وتصلها المياه بشكل ضعيف حتى في أحسن الأحوال"، موضحا، أن "منطقة الكرامة كغيرها من مناطق الأغوار معظم سكانها من الفقراء ومحدودي الدخل وشراء المياه من الصهاريج بأسعار مرتفعة يثقل كاهلهم ويشكل معاناة كبيرة لبعضهم".
ولا يختلف أبو أحمد في وجهة نظره عما ذكره سليمان، إذ أكد أن "حاجتهم الماسة للمياه تدفعهم إلى اللجوء لشرائها من أصحاب صهاريج بيع المياه الذين يستغلون هذا الوضع"، لافتا إلى أن "الكثير من أهالي البلدة يعجزون عن توفير أثمان المياه في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة".
وأشار إلى أن "مشكلة شح مياه الشرب في منطقة الكرامة ليست بالجديدة، إذ إن وجود الشبكات القديمة المهترئة، أسهم في ضعف وصول المياه إلى عدد من المنازل"، مطالبا بضرورة العمل على إيجاد حل جذري وعاجل للمشكلة وإنهاء معاناتهم.
ولا تقتصر مشكلة شح مياه الشرب على منطقة الكرامة فقط، ذلك أن مناطق أخرى كالروضة والجوفة، يواجه عدد من سكانها المشكلة ذاتها منذ فترة طويلة.
حول ذلك، قال المواطن محمد سلامة، إن "مشكلة وصول مياه الشرب تكمن في تهالك الشبكات التي مضى على إنشائها عشرات السنين، ما يتسبب بفقدان كميات كبيرة من المياه وعدم وصولها للسكان"، مؤكدا أن "بعض المنازل لا تصلها المياه وأخرى تصلها بشكل ضعيف لا يستطيعون معه ملء الخزانات، ما يضطرهم إلى استخدام المضخات الكهربائية، وهو الأمر الذي يزيد من حجم المشكلة".
وأكد المواطن أحمد محمد، أن "مشكلة شح مياه الشرب تشكل معاناة حقيقية للسكان نتيجة حاجتهم الضرورية للمياه سواء للشرب أو للاستخدامات المنزلية"، لافتا إلى أن "غالبية المناطق تمتلئ شوارعها بالمياه المتسربة من الشبكات، في حين تعاني أحياء عدة من ضعف وصول المياه".
وردا على استفسارات "الغد"، أكد مصدر في مياه الشونة الجنوبية، أن "المشكلة تتعلق بالخط الناقل والشبكات الداخلية"، لافتا إلى أنه "تم الانتهاء من مد خط جديد ليغذي المنطقة، والعمل جار على تحسين الشبكات الداخلية بما يضمن وصول المياه لكافة المشتركين في كافة الأحياء".
وأضاف المصدر، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أنه "تم استئناف عملية الضخ منذ يوم أمس حسب البرنامج المعد مسبقا، وسيتم حسب الدور تزويد المشتركين كافة بالمياه خلال الأسبوع الحالي".
وقال، إن "العمل جار على معالجة المشاكل كافة في المنطقة لضمان إيصال المياه لجميع المشتركين في الأحياء كافة"، مشددا على "ضرورة تعاون المواطن بعدم العبث بالمحابس واستخدام المضخات الكهربائية للحصول على المياه والذي يتسبب بحرمان الآخرين من وصول المياه إليهم".



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