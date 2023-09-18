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مجلس إربد.. موازنة 2024 دون الطموح ولا حصة لمشروع المحاكم الشرعية

9/18/2023 11:19:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






لم يحظ مشروع إقامة قصر عدل للمحاكم الشرعية بأي حصة من موازنة محافظة إربد للعام المقبل 2024، بسبب ارتفاع كلفته التي تصل إلى 6 ملايين دينار، رغم أن بلدية إربد الكبرى سبق وأن خصصت 5 دونمات لإقامته.
المجلس يرى أن كلفة ذلك المشروع، تستنزف الموازنة التي أقرها يوم أمس الاثنين، والبالغة 13.181 مليون دينار، ووصفها رئيس المجلس خلدون بني هاني بـ" غير الكافية ولا تلبي الاحتياجات".
جلسة إقرار الموازنة شهدت خلافات وشدا وجذبا بين الأعضاء، قبل أن ينتهي الأمر إلى الموافقة عليها بعد إجراء تعديلات على عدد من بنودها من قبل 38 عضوا من أصل 48 حضروا الجلسة، بينما رفضها 9 أعضاء، وامتنع عضو واحد عن التصويت، فيما غاب عن الجلسة بعذر 6 أعضاء.
الموازنة وُزعت على ألوية محافظة إربد التسعة، حيث قسمت بواقع 30 % لكل لواء و20 % تبعا لمساحة كل لواء و50 % تبعا لعدد سكانه، الأمر الذي لاقى معارضة عدد من الأعضاء، وكاد أن يتسبب بإشكالات وسط مطالبات بإعادة توزيع واحتساب الموازنة على أسس ومعايير يحددها أعضاء المجلس، إلا أن رئيس المجلس حسم الملف بعدما أوضح أن الاختلاف حول قسمة التوزيع وعدم إقرار الموازنة سيؤدي إلى تشكيل لجنة مشتركة من المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة لحل الخلاف، وهو ما دفع أعضاء المجلس للوصول إلى حالة من التوافق قبل التصويت وإقرار الموازنة.
وخلال الجلسة، وافق المجلس على سداد 38 % من الديون السابقة على أن يتحمل كل لواء سداد مديونيته من مخصصاته، كما وافق على تخصيص مبلغ 100 ألف دينار لمدينة الحسن الرياضية، و100 ألف دينار للمستشفيات الحكومية، و160 ألف دينار لمكاتب مديرية الأشغال.
وفي الحديث تحديدا عن مدينة الحسن الرياضية، اختلف أعضاء المجلس على آلية التصويت بشأن مخصصاتها، حيث تم التصويت على القرار 3 مرات متتالية برفع الأيدي، وهو ما تسبب بخلافات بين أعضاء حول عدد المصوتين على القرار، مما اضطر رئيس المجلس لقراءة الأسماء الذين صوتوا بالموافقة وكذلك بالرفض، لإنهاء الجدل الحاصل والذي انتهى بالموافقة على القرار.
رئيس المجلس خلدون بني هاني، قال إن "الموازنة وإن كانت غير كافية ولا تلبي الاحتياجات، إلا أنها راعت معايير العدالة والشفافية والفقر والبطالة والكثافة السكانية، ومتطلبات دليل الاحتياجات الأكثر ضرورة في جميع ألوية المحافظة الـ9، بعد عقد عشرات اللقاءات مع السكان ومؤسسات المجتمع المدني والدوائر التنفيذية".
وأضاف، أن "إقرار الموازنة للعام المقبل من شأنه أن يسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة دون أي تأخير"، مؤكدا "استمرارية التنسيق مع جميع الوزارات والدوائر ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه المشاريع بما ينعكس على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظة".
ووفق بني هاني، فإن "المجلس أخد وقتا كافيا في دراسة وتحليل وانتقاء واختيار المشاريع المختلفة، سواء الخدمية أو التنموية من خلال التشاور باللقاءات السابقة، حيث جرى إخضاع المشاريع للتدقيق لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين".
وأكد، أن "المجلس يتفهم الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن، ما يستدعي التكيف مع الموازنة والتوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص لبلورة مشاريع تنموية وهو ما يعمل المجلس على تنفيذه".



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