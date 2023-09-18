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رئيس أرامكو: رواية التحول الحالي للطاقة تستند لافتراضات غير واقعية

9/18/2023 11:18:11 PM
(MENAFN- Al Watan) دعا رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، إلى اتخاذ إجراءات من أجل تفادي أزمة طاقة أكثر خطورة، وتجنّب حدوث فجوة فيما يتعلق بتحوّلات الطاقة بين شمال وجنوب العالم، مؤكدا أن أن رواية التحول الحالي في مجال الطاقة تستند إلى افتراضات وسيناريوهات غير واقعية.
وخلال كلمة رئيسة ألقاها اليوم في مؤتمر البترول العالمي الرابع والعشرين في كالغاري بكندا، سلّط الناصر الضوء على الحاجة إلى خطة عالمية للتحوّل نحو الطاقة النظيفة تتسم بالواقعية والتوازن وتنوّع مصادر الطاقة التي تشتمل عليها، بحيث لا تنحاز لمصادر على حساب مصادر أخرى، وأن تكون الخطة قادرة على استيعاب سرعات التنفيذ المختلفة للدول حسب إمكاناتها وأوضاعها الاقتصادية.
وأوضح أن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري قبل الأوان يمكن أن يعرض أمن الطاقة للخطر.
وشدّد رئيس أرامكو أيضًا على أن خطط تحول الطاقة ينبغي أن تراعي العواقب المحتملة في حال تم تجاهل القضايا المتعلقة بأمن الطاقة، والقدرة على إتاحة الطاقة بتكاليف معقولة، مرحبًا في الوقت نفسه بإقرار قادة العالم بأن التخطيط لمرحلة التحوّل يتطلب حلولًا واقعية.
وفيما يتعلق بخطر حدوث فجوة عالمية في مجال الطاقة، قال الناصر: "في حين يركز الكثيرون في دول شمال العالم التي تتمتع بمعايير عالية في جودة الحياة على الاستدامة البيئية، فإن الأولوية بالنسبة للكثيرين في جنوب العالم هي تأمين لقمة العيش والبقاء. وهو ما يصعّب الموقف ويجعل اتساع الفجوة نتيجة حتمية لذلك".
واستعرض الناصر المخاطر المتعلقة بالتخلص التدريجي من الطاقة التقليدية قبل الأوان، وقال: "إن أوجه القصور في خطط التحوّل الراهنة تسبب ارتباكًا جماعيًا للصناعات التي تنتج أو تعتمد على الطاقة، الأمر الذي يجعل المستقبل بالنسبة للمستثمرين غامضًا، مما يؤدي إلى زيادة خطر حدوث خللٍ حاد في توازن العرض والطلب في مجال الطاقة التقليدية، وبالتالي زيادة أزمة الطاقة، التي لن تؤثر سلبًا فقط على الاستثمارات، بل ستحُد من ازدهار وتقدم الدول والشعوب".
وفي حديثه عن حجم التحديات التي يشهدها التحوّل، أضاف الناصر: "نحن نتحدث اليوم عن تحوّلٍ كامل للاقتصاد العالمي بقيمة تصل إلى 100 تريليون دولار، ومن المرجح أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 نتيجة لزيادة عدد مستهلكي الطاقة بنحو ملياري مستهلك. وهذا باختصار، يستدعي تغييرًا شاملًا لأسلوب حياتنا الذي يعتمد على الطاقة، وذلك في أقل من 30 عامًا..
يذكر أن رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، كان هو الشخصية التي تم تكريمها هذا العام من قبل مجلس البترول العالمي بجائزة ديوهورست وهي جائزة مرموقة تُمنح للقادة الأكثر تأثيرًا في قطاع النفط والغاز والطاقة العالمية. وقد تخللت فعاليات المؤتمر مراسم تكريم المهندس أمين الناصر الذي يُعدّ الشخصية الثانية عشرة في سلسلة الحاصلين على الجائزة طوال تاريخ المجلس الذي يمتد إلى 90 عامًا.
يشار إلى أن مؤتمر البترول العالمي الذي ينعقد تحت عنوان: "تحوّل الطاقة: الطريق إلى الحياد الصفري" سيواصل جلساته حتى 21 سبتمبر الجاري.

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