20 حكما وحكمة بدورة القتال المختلط
التاريخ
9/18/2023 11:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت دورة الحكام المستجدين لفنون القتال المختلطة، التي حاضر من خلالها الحكم والمحاضر الدولي البحريني هادي محمد علي، على مدى 5 أيام في المنطقة الشرقية بحضور 20 حكمًا وحكمةً.
وركَّزت الدورة على دور قضاة فنون قتالية المختلطة في إدارة اللقاءات، كما تم شرح المهام الرئيسية وسلوكيات وأخلاقيات القضاة، إضافة إلى شرح القوانين الموحدة لفنون القتالية المختلطة، ومعايير وتقنيات تسجيل النقاط حسب القوانين الموحدة، وأنواع النتائج والقرارات التحكيمية.
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