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20 حكما وحكمة بدورة القتال المختلط

9/18/2023 11:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت دورة الحكام المستجدين لفنون القتال المختلطة، التي حاضر من خلالها الحكم والمحاضر الدولي البحريني هادي محمد علي، على مدى 5 أيام في المنطقة الشرقية بحضور 20 حكمًا وحكمةً.
وركَّزت الدورة على دور قضاة فنون قتالية المختلطة في إدارة اللقاءات، كما تم شرح المهام الرئيسية وسلوكيات وأخلاقيات القضاة، إضافة إلى شرح القوانين الموحدة لفنون القتالية المختلطة، ومعايير وتقنيات تسجيل النقاط حسب القوانين الموحدة، وأنواع النتائج والقرارات التحكيمية.

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