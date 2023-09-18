الملاكمة والركل يختتم موسمه
التاريخ
9/18/2023 11:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفى الاتحاد السعودي للملاكمة والركل ((كيك بوكسينغ))، بختام منافسات بطولة المملكة للكيك بوكسينغ الأولى، وختام البرنامج الزمني الداخلي 2023 ، في جامعة اليمامة بالرياض.
وتم تكريم شركاء النجاح، وخبراء الاتحاد الدولي (WAKO)، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين والمدربين والحكام المتميزين في الموسم الرياضي الذي شهد مشاركة أكثر من 160 لاعبًا ولاعبة، و 9 حكام لإدارة أكثر من 80 نزالًا لـ 37 فئة.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل أحمد بن محمد الطويّان، حرص الاتحاد للقيام بدوره في خدمة رياضة الملاكمة والركل، وتحقيق التميز الرياضي والإداري المستدام، بما يضمن انتشارًا للعبة محليًا، ونجاحات في تمثيل المملكة إقليميًا ودوليًا في ظل التطور الشامل الذي تشهده منظومة الرياضة السعودية.
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