Tuesday, 19 September 2023 07:08 GMT

الملاكمة والركل يختتم موسمه

9/18/2023 11:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفى الاتحاد السعودي للملاكمة والركل ((كيك بوكسينغ))، بختام منافسات بطولة المملكة للكيك بوكسينغ الأولى، وختام البرنامج الزمني الداخلي 2023 ‏، في جامعة اليمامة بالرياض.
وتم تكريم شركاء النجاح، وخبراء الاتحاد الدولي (WAKO)، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين والمدربين والحكام المتميزين في الموسم الرياضي الذي شهد مشاركة أكثر من 160 لاعبًا ولاعبة، و 9 حكام لإدارة أكثر من 80 نزالًا لـ 37 فئة.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة والركل أحمد بن محمد الطويّان، حرص الاتحاد للقيام بدوره في خدمة رياضة الملاكمة والركل، وتحقيق التميز الرياضي والإداري المستدام، بما يضمن انتشارًا للعبة محليًا، ونجاحات في تمثيل المملكة إقليميًا ودوليًا في ظل التطور الشامل الذي تشهده منظومة الرياضة السعودية.

MENAFN18092023000089011017ID1107094461

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث