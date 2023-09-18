استعدادات مكثفة لدورة الألعاب السعودية

استعدادات مكثفة لدورة الألعاب السعودية
التاريخ
9/18/2023 11:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) كثّفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023 استعداداتها، لانطلاق الفعالية الرياضية الوطنية الأكبر، التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من الـ26 من نوفمبر حتى الـ10 من ديسمبر المقبلين، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي ورياضية.
وقد تصاعدت وتيرة الاستعدادات والتحضيرات داخل أروقة اللجنة المنظمة للدورة التي سيتنافس الرياضيون خلالها في 53 رياضة فردية وجماعية، تتضمن 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، و12 رياضة في بطولة الألعاب السعودية للشباب.
وعلاوة على الميداليات التي ستمنح للفائزين، سيتنافس الرياضيون المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، حيث يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال، إذ يحصل الفائز بالميدالية الذهبية على مليون ريال، والفضية على 300 ألف ريال، والبرونزية على 100 ألف ريال. بينما يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في فئة الشباب على 100 ألف ريال، والفضية على 50 ألف ريال، والبرونزية على 25 ألف ريال.
- 200 مليون ريال قيمة جوائز البطولة
- 6000 لاعب ولاعبة يشاركون في الدورة
- 53 رياضة فردية وجماعية تشهدها الدورة
- 6 ألعاب للرياضات البارالمبية
- 4 رياضات استعراضية ضمن المنافسات
- 12 رياضة في بطولة الألعاب السعودية للشباب
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