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استعدادات مكثفة لدورة الألعاب السعودية

9/18/2023 11:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) كثّفت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023 استعداداتها، لانطلاق الفعالية الرياضية الوطنية الأكبر، التي تستضيفها الرياض خلال الفترة من الـ26 من نوفمبر حتى الـ10 من ديسمبر المقبلين، بمشاركة أكثر من 6000 رياضي ورياضية.
وقد تصاعدت وتيرة الاستعدادات والتحضيرات داخل أروقة اللجنة المنظمة للدورة التي سيتنافس الرياضيون خلالها في 53 رياضة فردية وجماعية، تتضمن 6 ألعاب خصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية، و12 رياضة في بطولة الألعاب السعودية للشباب.
وعلاوة على الميداليات التي ستمنح للفائزين، سيتنافس الرياضيون المشاركون في الدورة على جوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، حيث يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال، إذ يحصل الفائز بالميدالية الذهبية على مليون ريال، والفضية على 300 ألف ريال، والبرونزية على 100 ألف ريال. بينما يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في فئة الشباب على 100 ألف ريال، والفضية على 50 ألف ريال، والبرونزية على 25 ألف ريال.
- 200 مليون ريال قيمة جوائز البطولة
- 6000 لاعب ولاعبة يشاركون في الدورة
- 53 رياضة فردية وجماعية تشهدها الدورة
- 6 ألعاب للرياضات البارالمبية
- 4 رياضات استعراضية ضمن المنافسات
- 12 رياضة في بطولة الألعاب السعودية للشباب

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