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مزاد لصقور الطرح المحلي

9/18/2023 11:17:56 PM
(MENAFN- Al Watan) يتأهب نادي الصقور السعودي لإطلاق النسخة الرابعة من مزاده المخصص لصقور الطرح المحلي، وذلك في الأول من أكتوبر المقبل بمقره في مَلهم (شمال مدينة الرياض).
ويعد هذا أكبر مزاد رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض المملكة، لتعزيز الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتأكيد ريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور.
وتأتي النسخة الرابعة لتُكمل سلسلة النجاحات التي حققتها النسخ الثلاث الماضية بمبيعات تجاوزت 25 مليون ريال.
ويستهدف النادي من خلال مزاده تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة، لتصبح أهم محطات محبي هواية الصيد بالصقور، والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم. كما يستهدف تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، إلى جانب الإسهام في الحفاظ على سلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها، والتوعية بعدم طرحها، خاصة الصقر الحر.
ويركز المزاد على الطواريح، ومُلاك الصقور والصقارين في المملكة والخليج، وأفراد المجتمع، ورجال الأعمال المستثمرين في قطاع الصقور.

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