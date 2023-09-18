الوحدة يستعيد العيسى
التاريخ
9/18/2023 11:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الوحدة لاعبه حسين العيسى، الذي شارك في تدريبات فرسان مكة التحضيرية لمواجهة أبها، الجمعة المقبل، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيرا.
وشارك العيسى بشكل جيد في التدريبات، وأبدى جهوزيته للمشاركة في اللقاء حسب حاجة المدرب اليوناني جورجوس دونيس، الذي ركز على النواحي الفنية، وطبق عددا من الجمل التكتيكية.
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