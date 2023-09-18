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الوحدة يستعيد العيسى

9/18/2023 11:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد الوحدة لاعبه حسين العيسى، الذي شارك في تدريبات فرسان مكة التحضيرية لمواجهة أبها، الجمعة المقبل، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أخيرا.
وشارك العيسى بشكل جيد في التدريبات، وأبدى جهوزيته للمشاركة في اللقاء حسب حاجة المدرب اليوناني جورجوس دونيس، الذي ركز على النواحي الفنية، وطبق عددا من الجمل التكتيكية.

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