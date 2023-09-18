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حماد رئيسا تنفيذيا لمهد

9/18/2023 11:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) عين مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية في اجتماعه الأول برئاسة وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عبدالله بن فيصل حماد، رئيسًا تنفيذيًّا للأكاديمية وأمينًا عامًّا لمجلس الإدارة، ووافق على إستراتيجية الأكاديمية وخطة تنفيذها، كما تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي، ودليل الحوكمة ومصفوفة الصلاحيات، واللوائح المالية والإدارية، إضافةً إلى الموافقة على شعار الأكاديمية، وتشكيل لجان مجلس الإدارة.

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