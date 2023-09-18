حماد رئيسا تنفيذيا لمهد

حماد رئيسا تنفيذيا لمهد
التاريخ
9/18/2023 11:17:55 PM
(MENAFN- Al Watan) عين مجلس إدارة أكاديمية مهد الرياضية في اجتماعه الأول برئاسة وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عبدالله بن فيصل حماد، رئيسًا تنفيذيًّا للأكاديمية وأمينًا عامًّا لمجلس الإدارة، ووافق على إستراتيجية الأكاديمية وخطة تنفيذها، كما تمت الموافقة على الهيكل التنظيمي، ودليل الحوكمة ومصفوفة الصلاحيات، واللوائح المالية والإدارية، إضافةً إلى الموافقة على شعار الأكاديمية، وتشكيل لجان مجلس الإدارة.
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