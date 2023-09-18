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الإهمال يطال حدائق ومماشي الشقيق

9/18/2023 11:14:32 PM

(MENAFN- Al Watan) يعاني مركز الشقيق بجازان من غياب الحدائق والمماشي الداخلية، باستثناء الكورنيش، فضلا عن إهمال الحديقة العامة الواقعة عند دوار التحلية التي تفتقر للصيانة وإعادة التأهيل، بينما طالب الأهالي بالنظر في إنشاء حدائق قريبة من المواقع السكنية بالأحياء والقرى.
خطة تطويرية
أوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس محمد حكمي لـ((الوطن)) أن بلدية الشقيق تنفذ خطة تطويرية للمركز وقراه تحت إشراف مباشر من أمين منطقة جازان م يحيي الغزواني، وتلقى الشقيق اهتماما ومتابعة من قبل الأمانة كون الشقيق واجهة لمنطقة جازان والبوابة الشمالية للمنطقة تستقبل من خلالها الزوار، وقامت البلدية بوضع خطط قريبة المدى وخطط إستراتيجية طويلة المدى للتطوير.
أضاف حكمي، أنه لكون حدائق الكورنيش لا تبعد كثيراً عن الكتله السكنية ولا يتجاوز بعدها عن 5 إلى 7 كلم كان هناك توجه للعمل على تجهيز دراسة شاملة لإعادة صيانة حدائق الكورنيش والحديقة العامة بقرب دوار التحلية وتأهيلها، وسيتم العمل على إنشاء حدائق داخل الكتل السكنية حسب الخطط البلدية والاعتمادات المالية.
إعادة أنسنة
أكد رئيس بلدية الشقيق أن البلدية طرحت عددا من المشاريع (نظافة، وإنارة، وحدائق، وملاعب، وسفلتة ومكافحة الآفات الصحة العامة)، وهي حاليا تحت إجراءات الترسية، إذ تعد أولوية للبلدية لإعادة أنسنة المماشي والممرات داخل الأحياء، وتعمل بلدية الشقيق متمثلة في إدارة الاستثمار بشكل جاد ومتواصل على زيادة الفرص الاستثمارية المميزة بالمركز، وجرى طرح فرصة استثمارية بمسمى الحديقة العامة بجوار التحلية كبوليفارد إضافة لعدد من الفرص المتنوعة من محطات وقود ومجمعات تجارية وفنادق، وتم طرح فرصة نوعية مؤخرا في معرض ستي إسكيب بمسمى واجهة الشقيق، والتي تضم عددا من الأنشطة الترفيهية والمطاعم والكافيهات.
افتقار للخدمات
قال عدد من الأهالي لـ((الوطن)) إن العديد من قرى الشقيق تفتقر للكثير من الخدمات ومنها الحدائق التي تخلو من ممشى لممارسة الرياضة بالشكل الصحيح، بينما حدائق الكورنيش بعيدة عن منازلنا في القرى والهجر، بينما يحتاج كبار السن والأطفال أماكن للترفيه قريبة منهم، وطالبوا البلدية بتوفير هذه الخدمات، وأشاروا إلى وضع الحديقة العامة التي تقع عند دوار التحلية سيئ، فهي مهملة من سنوات طويلة ولا يستفاد منها وتحتاج إلى إعادة تأهيل.

MENAFN18092023000089011017ID1107094438

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