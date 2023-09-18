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إيلون ماسك: لا توجد مباحثات لإنشاء مصنع لتسلا في السعودية

9/18/2023 11:14:32 PM
(MENAFN- Al Watan) نفى الملياردير الأمريكي مالك شركة ((تسلا)) إيلون ماسك، ما نشرته صحيفة ((وول ستريت جورنال))، بشأن وجود محادثات أولية، بين المملكة العربية السعودية وشركة تسلا، لإنشاء مصنع لها بالمملكة.
وقال مالك شركة ((تسلا))، في تغريدة عبر حسابه بمنصة ((إكس))، إن المقال المنشور على الصحيفة الأمريكية، غير دقيق، مضيفًا: إنهم (وول ستريت) يختلقون الأشياء، يمينًا ويسارًا.
وكانت صحيفة ((وول ستريت جورنال))، قالت إن المملكة العربية السعودية تجري محادثات مع تسلا، لإنشاء مصنع لها بالمملكة.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص وصفتهم بالمطلعين على المناقشات قولهم، إن المحادثات التي تعد في مرحلة مبكرة، تهدف لإنشاء مصنع لشركة تسلا في المملكة، كجزء من حملة طموحة للمملكة لتأمين المعادن اللازمة للسيارات الكهربائية والمساعدة في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.
وأشارت إلى أنه إذا نجحت الصفقة مع المملكة، فيمكن أن تساعد تسلا على تحقيق تطلعاتها لبيع 20 مليون سيارة سنويًا بحلول عام 2030، ارتفاعًا من حوالي 1.3 مليون في عام 2022.
يأتي هذا، فيما من من المتوقع أن تبدأ شركة لوسيد، التي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أغلبية فيها، في إجراء إعادة تجميع المركبات على نطاق محدود هذا الشهر في أول مصنع دولي لها على ساحل البحر الأحمر بالمملكة حيث تعمل على إنتاج 150 ألف سيارة سنويًا.
وكان ماسك، قال في تصريحات سابقة، إن تسلا من المرجح أن تحتاج إلى ما يقرب من عشرة مصانع لتحقيق هدفها الخاص ويمكن أن تعلن عن مصنع آخر بحلول نهاية العام. وتصنع تسلا حاليًا مركبات في الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وقالت إنها تخطط للقيام بذلك في المكسيك.

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