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خجل أم معاداة: وجهان لقضية واحدة

9/18/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أشعر حقًا بالحيرة أمام أفراد من بني جلدتنا ممن يرفض تاريخه، تراثه، أصله، حتى لغته التي يتحدث بها! تراهم ينسلخون عن جذورهم بلا خجل لا وبل بكل فخر! كيف يكون شعور المرء حينما ينظر إلى نفسه في المرآة ويرى تلك الذات التي شُكلّت من جينات أجداده؟! كيف يتعامل مع اسمه واسم أبيه وجده؟! كيف يمجد من يعتبره أقل ذكاءً بل أن بعضهم يراه على أنه في أسفل سلم التطور الإنساني، لمن يؤمن بنظرية التطور!
قد أتفهم من يغير من مظهره الخارجي ويتخلى أن اسمه ولغته، بل يعمل جاهدًا ليتقن لغة الآخر، فقط حتى يستطيع أن يندمج ويحصل على حياة أفضل في مجتمع متفتح بالظاهر لكنه ما زال عنصري حتى النخاع، ولكن... كيف أفسر ظاهرة من يعيش بين أهله وناسه، بين قومه ويشعر بالازدراء نحوهم بل لا ينفك من إطلاق عبارات السخرية والتقليل منهم! كيف أفسر نفسية من يجهد نفسه في البحث عن السلبيات في تراثه وتاريخه، ولا يشعر بالارتياح إلى بعد أن ينسخها ويستخدمها كأدلة على تخلف أمته؟! هل تاريخ كل أمة، أي أمة، كله سلبيات أو كله إيجابيات؟! عندما نرتدي النظارات السوداء ونبدأ بالبحث والتشريح، سنرى ماذا؟ الورود مثلًا؟!
يعد التراث والثقافة والتاريخ مكونات أساسية للفرد ويلعب كل منهم دورًا مهمًا في تشكيل هويتنا اليوم. إنه ما يوفر لنا شعورًا بالانتماء والفخر والارتباط بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، ولكن للأسف، نجد أن العديد من الأفراد والجماعات يقللون من شأن تراثهم وثقافتهم وتاريخهم أو يرفضونه كليةً! قد يرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى نقص في المعرفة أو التركيز على المعلومات المتحيزة، والتي بالتأكيد لم تبنى على الموضوعية والمنهجية العلمية، وهذا الموقف لا يضر باحترام الذات والثقة فحسب، بل يعيق أيضًا قدرتنا على احتضان ثقافتنا الغنية والاحتفال بها بشكل كامل.
إن التقليل من تراث الفرد وثقافته وتاريخه هو قضية منتشرة تؤثر على الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، ومن يتابع تاريخ أمريكا الاجتماعي سوف يجد الكثير من القصص الخاصة بأصحاب العرق الأسود أو اللاتيني، والتي تظهر دخول هؤلاء عالم البيض والتخلي عن ماضيهم والتنكر لبقية حياتهم، فقط من أجل التمتع بالحياة الكريمة، ولكنهم بالرغم من ذلك عاشوا تعساء!
للأسف يفترض خطأَ الكثير من الناس، ممن يخجلون من أصولهم، أن خلفيتهم الثقافية غير مهمة أو غير ذات صلة، في حين أنها في الواقع تحمل قيمة كبيرة وتسهم بشكل كبير في النسيج الغني للتجربة الإنسانية؛ هناك عدة عوامل تسهم في هذه الظاهرة، وأحد العوامل الرئيسة هو عدم القدرة على الوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول ثقافة الشخص وتاريخه وهويته، ويمكن أن يرجع ذلك إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، مثل محدودية الموارد التعليمية، أو الكتب المدرسية، أو وسائل التواصل الاجتماعي المتحيزة، أو غياب التمثيل المتنوع في الفنون المنتشرة خاصة الدراما، ونتيجة لذلك، قد يتشكل لدى الأفراد انطباعات غير دقيقة أو غير مكتملة عن خلفيتهم الثقافية، مما يدفعهم إلى التقليل من أهميتها.
والعامل الآخر هو تأثير القوى الخارجية التي تسعى إلى تقويض قيمة بعض الثقافات وتاريخها؛ فقد أدت العنصرية المنهجية والاستعمار وغير ذلك من أشكال الاضطهاد في بعض الدول إلى قمع ثقافات السكان الأصليين وتاريخهم، مما ترك العديد من الناس دون فهم واضح لتراثهم، بالإضافة إلى ذلك، أدى الترويج للمثل والنظريات الأوروبية المتحيزة، وتمجيد الحضارة الغربية بكل منتجاتها الفكرية والثقافية والفنية، إلى تهميش الثقافات والتاريخ غير الغربي، مما يعزز فكرة أن مجموعات معينة أقل قيمة أو أهمية.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن الوصمة المتحيزة سلبيا المحيطة بالهوية الثقافية والعرقية يمكن أن تسهم أيضًا في التقليل من تراث الفرد، فقد يشعر الأفراد بالخجل أو الإحراج بسبب خلفيتهم الثقافية، مما يدفعهم إلى التقليل من أهميتها أو إخفائها عن الآخرين، أو حتى الاتجاه إلى رفضها ومعاداتها!
من الأهمية بمكان أن نتحدى التحيزات وأوجه عدم الدقة التي تحيط بثقافتنا وتاريخنا وتراثنا، ويتعين على المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام وصناع السياسات أن يتحملوا مسؤولية تقديم صور دقيقة وواضحة للثقافة المحلية مقارنة بالثقافات الأخرى، ليس لتبيان الاختلاف بل للتركيز على التكامل في بناء تاريخ البشرية، ولكن بنفس الوقت ومن خلال تعزيز قدر أكبر من الوعي والفهم، يمكننا مكافحة المعلومات المغلوطة والدخيلة على الوعي الجمعي المرتبطة بالهوية الثقافية والعرقية.
وفي نهاية المطاف، إن التقليل من تراث الفرد وثقافته وتاريخه وكره ذاته أو معاداتها، قضية معقدة تتطلب حلاً متعدد الأوجه، فمن خلال العمل معًا لفتح أقنية حوار مفتوح وشفاف مع الرافضين أو المتنصلين من أصلهم قد نصل إلى جذور المشكلة؛ قد يكون جهل، أو غضب، أو شعور بالنقص أو غير ذلك، المهم أن نتمكن من أن نتعرف على النبع الذي يغذي كل نوع من أنواع المشكلة، فنحن لا نريد أن نتركهم يغرقون، فمن يعيش بلا هوية يحتاج منا أن نفهمه لا أن نقصيه أو نعاديه، المسألة ليست صعبة لأنه لو أردنا سنجد بالتأكيد الطرق التي سوف تمكننا من أن نخلق بيئة يستطيع فيها كل فرد أن يشعر بالفخر بخلفيته الثقافية وهويته، فقد يشكل لا سمح الله خطرًا على بلده، أو يكون أداة في يد من يضمر شرًا لها، لأنه لو فكرنا قليلًا سنجد أن أقل الأضرار هو على ذاته وأكبرها على محيطه.

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