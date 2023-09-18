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هل سيصل السعوديون لقائمة المعمرين؟

9/18/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al Watan) على طاولة حوار الزمن اجتمع اليابانيون والعرب من الشباب وكبار السن تم حينها طرح السؤال التالي: ما هو الأفضل زمن الشباب أم زمن الكهولة؟ بدأ الشاب العربي بالحديث، أعمارنا أفضل من الكهولة بكثير، فما نستطيع فعله نحن أبناء العشرين أو الثلاثين أو حتى الأربعين والخمسين لا يستطيع ابن الستين أو الثمانين القيام به. كما أن الحياة، ونحن في عنفوان الشباب، مقبلين بقوة على جمال الحياة، نريد أن نرتشف متعها وملذاتها أما حياة الكهولة فهي مملة وقاسية ((ويا لله حسن الخاتمة)). ثم تحمس الشاب العربي بزيادة قائلا: أما سمعتم قوله تعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، لم يتحمل أحد كبار السن من العرب هذا الكلام فرد سريع، أما سمعتم الحديث الشريف ((خياركم أطولكم أعمارًا)) ثم يكمل كبير السن.. من قال لكم بأن حياتنا مملة ورديئة؟ ففي الكبر متع ومباهج لا تعد ولا تحصى، فمتعة قراءة رواية رائعة في العشرين من العمر لا تقاس بذات المتعة ونحن نقرؤها بعمر السبعين، فتراكم الخبرات والتجارب يضفي على ذات الرواية طعما لا يتذوقه إلا أبناء الستين والسبعين. كما أن متعة الاستماع إلى معزوفة كلاسيكية في العشرين من العمر، ليست كتلك المتعة ونحن في منتصف السبعينيات ، أو حتى الثمانينيات من العمر. كما أن متعة التعايش مع الآخر المختلف لا تختمر إلا في الكبر، كما أن العلاقات الأسرية في الكبر ذات معنى عميق وهي مشاعر رائعة لا يعرفها صغار السن، الأكثر انشغالا بتكوين أسرهم وتربية أبنائهم. جاء دور الياباني في الحديث ويبدو عليه أنه بعمر الثمانين، قال لعلكم تصنفوني من كبار السن فالمعمرين عندكم يصلون للثمانين، أما عندنا في اليابان فأنا مازلت في عنفوان الشباب فلدينا في اليابان قرية المعمرين في شمال أوكيناوا أكبرهم 113 وأصغرهم في الثمانين من العمر فالأمر ليس ضربًا من الخيال بل هي حقيقة و الآن نحن نحتفل هذا العام بأن الحقيقة إلى ظاهرة فعدد الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم مئة عام ارتفع هذا العام 2023 بواقع 1613 مقارنة بـ2022، ليبلغ 92 ألفًا و139 شخص.
وتشكل عدد النساء قرابة 88 % من إجمالي المعمرين، وقد بلغ متوسط عمر للنساء في اليابان نحو 87 عامًا، والرجال نحو 81 عامًا. يقول الياباني أنه مقتنع بمقولة: ((الناس يشيخون ويموتون لأنهم يرون أشخاصًا آخرين يشيخون ويموتون)) البشر مخلوق قادر على تغيير حالته البيولوجية من خلال ما يفكر فيه ويشعر، فالإنسان يمتلك الوعي وحالته الذهنية تؤثر على ما يَعِيه. بيكاسو، ومايكل أنجيلو وغيرهم كانت مساهماتهم للحضارة وهم في التسعين من العمر، ولو تتبع الأمر ستتفاجأ بأن العمر البيولوجي لا يتوازى بالضرورة مع العمر الزمني، فهنالك من هو في سن العشرين ولكن من الناحية البيولوجية هو عجوز لأكثر من سبب منها: تجمع السموم في الجسم، والشعور بأنك مستهلك عاطفيًّا وجسديًّا. هذا الاجتماع خيالي ولكنه يحكي حقيقة أن العمر الحقيقي هو الذي نشعر به، ونعيشه، ونعيش معه وما أسخف أولئك الذين يصرون على التعامل معك وفقًا لشهادة الميلاد، يخرجونها بوجهك كل دقيقة، يريدون أن يضيفوا إلى قيودهم قيدًا جديدًا، اسمه العمر، ويسطرون أمامك مقولاتهم الخالدة ((أكبر منك بيوم اعلم منك بسنة)) و((لا تأخذ زمانك وزمان غيرك)) و((كبرنا على هالسوالف)) و((بعد ما شاب ودوه الكتاب)) وللمرأة ((أخيرًا أقول: من يعرف الحياة جيدًا سيدرك بأن العمر لا يعطيك قيمة.. بل أنت من تعطي لعمرك القيمة. أتمنى أن نصل نحن السعوديين إلى قائمة أكبر المعمرين في العالم)).

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