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الملك عبد العزيز والحالات الإنسانية المتفردة

9/18/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al Watan) في كل عام تحتفل معًا بذكرى اليوم الوطني نتحدث فيه عن الرجل الفذ الملك عبدالعزيز الذي كان وراء قيام المملكة العربية السعودية كما يعرفها الناس اليوم.
فالحديث عن الملك عبد العزيز منعشًا وباعثًا على التفكير وذا طعم مختلف.
عبد العزيز البساطة. عبد العزيز الصدق، عبدالعزيز الشجاعة، عبد العزيز السلام، عبدالعزيز الإنسان فالإنسانية حالة وعلامة وهوية دالة عليه تنطوي على سمت مثالي ودلالة عميقة تصل به الى مستوى المرجعية الإنسانية.
فالإنسانية بمعناها المنهجي الشامل الخيط الناظم لحياته والتي منحته قبولًا وإجماعًا عامًا على المستوى الإنساني والأخلاقي والديني والتي منحته ضبطًا منهجيًا عميقًا في الاستجابة للأحداث والمواقف والواقع المتجددة والقدرة على مواجهتها في مختلف الأحوال والظروف.
في أثناء كتابتي لسيرة الشيخ إبراهيم بن محمد بن معمر التاريخية [1878 – 1958م] توقفت طويلًا عند قصة إنسانية تاريخية حدثت عام 1935 أثناء ما كان الشيخ إبراهيم بن معمر قائم مقام جدة أبانت تلك القصة عن الإنسانية الكاملة والشاملة والفريدة للملك عبدالعزيز والتي تظل عنوانًا نادرًا في هذه الأزمنة.
تلك الإنسانية التي تمثل معاني الإنسانية الحقة والتي تصل به إلى حد النموذج المثالي للإنسانية المتكاملة والتي تحيل على معنى الإنسانية في اعلى صورها.
فعندما ننظر في خارطة الأفعال والأقوال نجد أن علاقة الملك عبد العزيز مع الإنسانية حالة متفردة ترتكز على أساس إيماني.
وهنا يبدو لنا الشاهد والموقف بكل تفاصيلة الإنسانية، والذي يظهر لنا من خلال هذه القصة الإنسانية.
في عام 1926 أقام الاتحاد السوفيتي علاقة دبلوماسية مع مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها؛ فقد كان الاتحاد السوفيتي يسعى إلى إقامة علاقات ثنائية مع مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها؛ ليكون له موطئ قدم في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر، إضافة إلى أن الاتحاد السوفييتي يدرك المكانة القيادية للمملكة على مستوى العالم العربي والإسلامي خاصة للجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز والواقعة ضمن منظومة الاتحاد السوفيتي ولكي تكون على تواصل بمركز العالم الاسلامي، وبالذات فيما يتصل بالحج والعمرة. ومن جانب مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها تدخل. في نطاق العلاقات الدولية وذلك من خلال اعتراف الاتحاد السوفيتي بمملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، وتعيين السفير نظير توريا كوف سفيرًا للاتحاد السوفيتي في جدة، وكانت علاقة تقوم على التوازن والتكافؤ ومصالح الطرفين وكانت قد شهدت العلاقة الثنائية تطوُّرًا كبيرًا تكللت بزيارة الأمير فيصل بن عبد العزيز [الملك فيصل] نائب الملك على الحجاز إلى موسكو في 29 مايو 1932.
إلا أنه في عام 1935 أصاب تلك العلاقة الثنائية بعض الفتور الى توقفت نهائيا وذلك بعد أن شهدت جدلًا فكريًا وفلسفيًا ومواجهات ثقافية، وذلك لتناقض أصلي بين المعتقدات والتي كان حينها الاتحاد السوفييتي يقوم على نقيض الرؤية الدينية للعالم الإسلامي.
وبما أن العلاقة قُطِعت؛ فقد جاءت بارجة حربية سوفييتيه إلى ميناء جدة لنقل أعضاء السفارة والبعثة الدبلوماسية والقنصلية وأجهزة ومتعلقات السفارة، وكان يتبع للسفارة السوفييتية مركز صحي يتواجد فيه طبيب روسي مسلم وممرضان. وعندما توجه جميع أعضاء السفارة إلى البارجة التي كانت ترسو في الميناء لم يظهر من بينهم الطبيب الذي كان في المركز الصحي، مما اضطر البارجه للتأخر عن المغادره في سبيل العثور عليه.
وفي منتصف الليل اتصل رئيس الحرس بقائم مقام جدة الشيخ إبراهيم بن معمر؛ ليخبره أن شخصًا يطلب مقابلته.
فقال له ابن معمر: ليتفضل في المكتب، جاء ابن معمر إلى المكتب ومعه سكرتيره إبراهيم الحسون، وإذا برجل مربوع القامة، شعره أشقر، يرتدي ثيابًا بيضاء ونظارة سوداء، صافح ابن معمر، وقال له: أنا عبدالكريم أوف، الطبيب الروسي المسلم في الملحق الصحي بالسفارة السوفييتيه، والذي كان يبحث عني الأمن؛ لتخلفي عن السفر مع أعضاء البعثة السوفيتية.
وقد اختفيت عن الأنظار؛ لعدم رغبتي بالسفر إلى الاتحاد السوفيتي؛ خوفًا على حياتي، فالاتحاد السوفييتي دولة شيوعية ملحدة، ولا تعترف بالأديان، وإنني ألتمس حمايتكم، وأن أكون طبيبًا عندكم، سواءً في مكة المكرمة أو جدة، ولن أخرج من هذا المكان حتى تحكم في أمري، فأنا الآن أعتبر نفسي لاجئًا عندكم.
كان الشيخ ابراهيم بن معمر يصغي إلى الطبيب الروسي وعندما انتهى من كلامه، قال له: إن التقاليد العربية تحمي من هو في مثل وضعك، وأنت فوق ذلك رجل مسلم، والحكومة السعودية ملزمة بالدفاع عن أي مسلم يلجأ إليها مهما كلفها ذلك من مشقات وتضحيات، أنت الآن هنا في بيتك، وستبقى ما دام لديك الرغبة في البقاء.
ثم أمر رئيس الحرس بتجهيز غرفة خاصة للطبيب؛ ليرتاح فيها.
ومن ثم طلب من سكرتيره إبراهيم الحسون أن يكتب برقية للملك عبد العزيز، يشرح فيها قصة الطبيب، ويلتمس من جلالته العطف على هذا الطبيب المسلم، وأن القائم مقام قد أفهم الطبيب بأنه أصبح الآن في رعاية الحكومة السعودية، ولن يصل إليه أي أذى.
راجع ابن معمر البرقية وعدّل عليها، وطلب من سكرتيره الحسون إرسالها فورًا إلى الديوان الملكي بالرياض، وثم اتصل ابن معمر تليفونيًا بإدارة اللاسلكي في جدة، يستعجلهم في إرسال البرقية، وكان مضمون البرقية: [أن البارجة الروسية التي انتقل إليها جهاز السفارة في جدة راسية في الميناء، تنتظر إحضار الطبيب].
وبعد ساعتين ومع أذان الفجر تقريبًا؛ إذ بموزع البرقيات ينتظر على باب القائم مقامية [الخزنة] ومعه برقية مستعجلة، وكان القائم مقام بن معمر يتهيَّأ؛ استعدادًا لصلاة الفجر، وبالقرب منه سكرتيره الحسون، طلب منه استلام البرقية، فقرأ ابن معمر البرقية والتي مضمونها:
[ابن معمر - جدة – ج – برقيتكم رقم.... بشأن الطبيب الروسي، أحسنتم بتصرفكم، والمذكور يتوجه إلى مكة، وقد عمدنا الابن فيصل بإشعار السلطات الروسية بأن الطبيب المذكور لاجئ لدى المملكة العربية السعودية، وقد وافقت على طلبه، ومنحته حق اللجوء لديها، ولذا فلا موجب لبقاء البارجة بعد الآن في الميناء، كما عمّدناه باتخاذ اللازم نحو تأمين سكن للمذكور في مكة، وتوفير كل ما يحتاجه، التوقيع: عبدالعزيز].
وعندما قرأ ابن معمر البرقية نزل ومعه سكرتيره الحسون إلى المصلى الذي يقع في الدور الأرضي، وكان الطبيب قد سبقهم إلى المصلى، وكان يؤدي سنة الفجر، فظل ابن معمر واقفًا بجواره حتى انتهى من سنة الفجر، وابتسم وسلَّم له البرقية، وبعدما قرأها أجهش بالبكاء من الفرح، ثم ضم ابن معمر على صدره، معبِّرًا عن أصدق الدعوات للملك عبد العزيز وللأمير فيصل ولابن معمر.
هذه القصة الإنسانية مؤسسة على الفهم العميق للمثل العليا، والتي تنبعث من الفطرة لتصل إلى الإنسان عن طريق المبادرات والمواقف، والتي تعبّر عن إحساس عميق بالإنسان.
يؤكد هذا الموقف الإنساني على حكمة ونظرة واسعة ومتسامحة تضع الاعتبارات الكبرى للإنسان ولكن قبل كل هذا انحيازًا واعيًا للإنسانية.

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