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الرياض الخضراء.. مستقبل جودة الحياة بالعاصمة

9/18/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al Watan) حين تتجول في شوارع العاصمة الرياض، تشاهد بشكل جليّ الانطلاقة القوية لمشاريع برنامج "الرياض الخضراء"، التي شملت تشجير الأحياء السكنية، والطرق الرئيسة، والحدائق الكبرى والمتنزهات الطبيعية، والمنشآت الحكومية والصحية والتعليمية، والأودية وروافدها، والشوارع والممرات.
ومن أبرز الأهداف الإستراتيجية لبرنامج "الرياض الخضراء" الإسهام في رفع جودة الحياة للمواطن والمقيم في العاصمة الرياض، من خلال مشاريع التشجير المختلفة، وكذلك خفض درجات الحرارة وتحسين جودة الهواء، وتحفيز الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتحسين البيئة الحضرية، ورفع مستوى القيمة الجمالية للمدينة، وتعزيز وزيادة مواقع التنزه والترويح عن النفس، والاستدامة في تصريف مياه الأمطار والسيول، وتحفيز المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص للإسهام في المساحات الخضراء، ورفع القيمة الاقتصادية وفرص جذب الاستثمارات.
"إنجاز عظيم، لشعب عظيم" بهذه الكلمات عبّر المواطن محمد الزهراني أحد سكان حيّ العريجاء أثناء حضوره في المعرض المرافق لفعالية تشجير الحيّ، قائلاً: "سعيدون بما نشاهده من إنجازات ومشاريع جبارة ينفذها برنامج الرياض الخضراء، والتي تعدّ إنجازًا عظيمًا لشعب عظيم، كما أنها أسهمت بشكل كبير في تحسين المشهد الحضري للحيّ، وأنصح الجميع بزيارة مشروعات برنامج الرياض الخضراء لمشاهدة الوجه الحقيقي للعاصمة الرياض".
فيما أشاد المواطن ساري البراهيم أحد سكان حيّ النسيم بمشاريع حدائق الأحياء السكنية التي نفذها برنامج الرياض الخضراء، مؤكدًا بأنها تسهم في رفع جودة الحياة في المملكة وذات تأثير اجتماعي واضح، مستشهدًا بحديقة نفذت بجواز منزله قد عززت من ترابط وتقارب سكان الحيّ واجتماعهم بها.
وأبدت المواطنة هيفاء الشمري أحد سكان حيّ العزيزية إعجابها الشديد بمشاريع تشجير الأحياء السكنية والمنشآت التعليمية التي نفذها برنامج الرياض الخضراء، مؤكدة بأنه كان لها الأثر الكبير على العائلات وأطفالهم، حيث وجدوا متنفسًا للترفيه والترويح عن أنفسهم، وممارسة جميع أفراد الأسرة لرياضة المشي بها، وبيئة صحية لطلاب المدارس.
ويعقد المواطنون والمقيمون آمالًا كبيرة على مشروعات برنامج الرياض الخضراء ومستقبل رفع جودة الحياة في العاصمة، وذلك من خلال تأثيره الاجتماعي في تحسين مؤشرات جودة الحياة، وتشجيع ممارسة الأنشطة الخارجية كالمشي والأنشطة الرياضية ورفع معدل المشي للفرد إلى 6000 خطوة في اليوم، وتعزيز الترابط الاجتماعي، وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق الترابط بين عناصر الحي، مما سينعكس إيجابًا على جودة الحياة في العاصمة.
يذكر أن برنامج "الرياض الخضراء" أحد مشاريع الرياض الأربع الكبرى، حيث يستهدف تشجير ما يعادل 541 كم2، وزراعة 7.5 ملايين شجرة، وتشجير 120 حيًّا سكنيًا وفق معايير عالمية تراعي البيئة المحلية، وتنفيذ 3,331 حديقة حيّ، وتشجير 4,500 مسجدٍ، وتشجير 5,939 مدرسة، و1,665 مجمعًا حكوميًا، و387 منشأة صحية، و 2,000 موقع لمواقف السيارات، و34 حديقة كبرى ومتنزهًا طبيعيًا، و1,205 كم من الطرق الرئيسة، و4515 قطعة أرض فضاء، و4,936 كم من الشوارع والممرات، و148 كم2 من الأودية وروافدها.

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