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4 تحديثات تقلص إعداد الدروس إلى النصف

9/18/2023 11:14:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة التعليم، 4 تحديثات لإعداد الدروس في منصة ((مدرستي)) الإلكترونية، وهي: إعداد الدرس لأكثر من فصل في نفس الوقت، وإنشاء واجب أو اختبار أو نشاط أثناء إعداد الدرس، واستعراض حالات إعداد الدرس من صفحة الجدول الدراسي، إضافة إلى الاستفادة من الدروس المعدة مسبقًا.
الجدول الدراسي
تتيح صفحة الجدول الدراسي للمعلم في المنصة، مشاهدة الجدول اليومي، أو الجدول الأسبوعي، وإيضاح وضع إعداد الدرس في كل حصة دراسية بالجدول، بواحدة من تلك الخيارات: ((بانتظار إعداد الدرس، تم إعداد الدرس، لم يتم إعداد الدرس))، ويتم تحديد مجموعة الفصول بشكل تلقائي لنفس الدرس الجديد، لهذه الفصول كخطوة لتأكيد شرح الدرس لجميع الفصول وفق الخطة الدراسية، وهي الحصة الأولى لهذا الدرس، وضمان الاستفادة من هذه الميزة، وفي حال عدم الحاجة إلى هذه الميزة عند بعض الحصص الدراسية، بإمكان المعلم إلغاؤها من أي فصل من خلال أيقونة ((حذف))، وفي تلك الخطوة تمنح المعلم سهولة في إعداد الدرس، وإيضاح الدروس اليومية المتشابهة في الفصول، كما تتيح إمكانية طباعة إعداد الدرس، وإمكانية نسخ إعداد الدروس.
تقلص الجهد
أشاد معلمون ومعلمات، بمزايا وإيجابيات التحديثات في إعداد الدروس، ووصفوها بالأكثر سهولة، ومرونة للمعلمين والمعلمات في إعداد الدروس، موضحين أن تلك التحديثات، أسهمت في تقلص الجهد والوقت في إعداد الدروس اليومية بنسبة 50% مقارنة بقبل التحديثات الجديدة، مشيدين بخطوة تحديث إدراج ((اختبار)) أو ((واجب)) أو ((نشاط)) مباشرة في الدرس نفسه دون الحاجة إلى الدخول إلى أيقونة ((إثراء))، وفيها الاستغناء عن إدراج تفاصيل ومعلومات الدرس، ومن ثم التوجه لإعداد الدرس، مضيفين أن تلك التحديثات، قد تسهم في الاستغناء عن الحاجة إلى تفعيل برامج أو تطبيقات إلكترونية أخرى مساعدة لإجراء إعداد الدروس ((آليًا))، وبإمكان المعلم إجراؤها بكل سهولة ويسر.
التحديثات
01 إعداد الدرس لأكثر من فصل في نفس الوقت
02 إنشاء واجب أو اختبار أو نشاط أثناء إعداد الدرس
03 استعراض حالات إعداد الدرس من صفحة الجدول الدراسي
04 الاستفادة من الدروس المعدة مسبقًا.

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