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المشكلات المدرسية تتذيل مكالمات مساندة الطفل

9/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد المكالمات الواردة لبرنامج الأمان الأسري، ممثلا في ((خط مساندة الطفل))، خلال العام المنصرم 31855 مكالمة، جرت إحالة 330 منها إلى جهات الاختصاص، للتعامل معها.
مشكلات قانونية
وبحسب تقرير صادر عن البرنامج للأعمال والمبادرات التي تمت خلال العام المنصرم، جاء توزيع المكالمات الواردة للبرنامج على 6 مسارات، وشكلت عدد المكالمات المتعلقة بالإساءة والعنف ما نسبته 25%، والمكالمات المتعلقة بالمشكلات القانونية 16%، والمكالمات المتعلقة بالعلاقات الأسرية 15%، والمكالمات المتعلقة بالصحة النفسية 15%، و8% للمشكلات المدرسية، و21% لمشكلات متنوعة.
وأشار التقرير في السياق نفسه إلى الأطفال الذين تواصلوا مع ((خط مساندة الطفل))، حيث شكلوا ما نسبته 11% من مجمل المكالمات الواردة، بينما شكل الراشدون 89%.
ورش عمل
وسعيا إلى رفع مستوى الوعي بين صفوف أفراد المجتمع فيما يتعلق بتعميم الأمن الأسري وتحقيق غاياته مجتمعيا، سعى البرنامج إلى تنفيذ 140 ورشة عمل وقائية عبر 44 مدربا رئيسيا، واستفاد منها 5085 مستفيدا.
وقبل ذلك، أطلق البرنامج بالشراكة مع وزارة التعليم حملة تعريفية عن خدمات ((خط مساندة الطفل)) في المدارس جميعها بمختلف مراحلها التعليمية، لنشر الوعي، وتثقيف الطلاب والطالبات دون الثامنة عشرة وذويهم بأهمية البرنامج، وسُبل الاستفادة منه في تقديم الدعم والمشورة بكل سرية وخصوصية، وتحت ضوابط محددة.
خدمات الرعاية
يستهدف البرنامج الارتقاء بخدمات الإرشاد الأسري، وتسهيل وصولها للفئة المستهدفة، وربطهم بالخدمات القائمة في المجتمع، وتقديم الإرشاد الأسري والاجتماعي للمرأة، وتعزيز قدرتها في مواجهة التحديات والصعوبات الحياتية، والإسهام في تلبية احتياجات المرأة، وحل مشكلاتها من خلال التواصل الفعال مع الجهات المعنية، ومتابعة توفير خدمات الرعاية والحماية لها من قِبل تلك الجهات، إلى جانب التعامل الفوري مع الحالات الطارئة من خلال آلية الإحالة المباشرة إلى الجهات المسؤولة عن التدخل الفوري.

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