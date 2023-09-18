Tuesday, 19 September 2023 07:06 GMT

17 مخالفة بيئية تصنف جسيمة

9/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة تعديل العقوبات والمخالفات للائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث، وصنفت 17 مخالفة سابقة إلى جسيمة، أبرزها عدم التقيد بالضوابط التشغيلية للحالات الطارئة، التي ألزمت فيها المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، بالإضافة إلى الغرامة المحددة بـ50 ألف ريال لكل بند مخالف.
جاء ذلك في مشروع الوزارة الذي طرحته للعموم، عبر منصة ((استطلاع))، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
المخالفات الـ17 والعقوبات بـ((الريال))
1- فعل أي من المحظورات باللائحة
10 آلاف إلى 20 مليونًا
2- عدم التقيد بمقاييس مياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية
10 آلاف الى 5 ملايين
3- عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بتقنيات معالجة مياه الصرف
50 ألفًا إلى 5 ملايين
4- عدم التقيد بالاشتراطات والضوابط المتعلقة بالمصبات ومناطق الخلط
50 ألفا إلى 5 ملايين
5- عدم التقيد بضوابط واشتراطات الرصد والرقابة
50 ألفًا إلى 200 ألف لكل إخطار من المركز
6- عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات المتعلقة ببرامج الرصد والرقابة والقياسات والتحاليل لمياه الصرف عند طلبها
50 ألفًا عن كل إخطار من المركز
7- عدم التقيد بالضوابط التشغيلية للحالات الطارئة
50 ألفًا لكل بند
8- القيام بأحد الأنشطة دون الحصول على تصريح أو ترخيص
50 ألفًا إلى 20 مليونًا
9- القيام بتركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة دون الحصول على ترخيص
50 ألفًا
10- عدم التقيد بضوابط واشتراطات ترخيص تركيب وتشغيل شبكات رصد ومراقبة المياه المحيطة
10 آلاف لكل اشتراط
11- نشر أي بيانات متعلقة بجودة المياه المحيطة دون موافقة المركز
10 آلاف إلى 5 ملايين
12- عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصريح حقن مياه الصرف المعالجة في الآبار الجوفية
10 آلاف إلى 20 مليونًا
13- عدم التقيد بضوابط تصريح الاستثناء المؤقت للمقاييس
10 آلاف إلى 20 مليونًا
14- عدم التقيد بتقديم التقارير الدورية للمركز عند طلبها
10 آلاف عن كل إخطار من المركز
15- عدم التقيد بضوابط واشتراطات تصريح تصريف المياه في الأوساط البيئية
10 آلاف إلى 20 مليونًا
16- عدم قيام المرخص له بتشغيل شبكات لرصد ومراقبة المياه المحيطة بإبلاغ المركز بأية تجاوزات يتم رصدها
50 ألفًا
17- عدم إبلاغ المركز فور رصد تلوث في الموارد المائية ضمن الأنشطة
10 آلاف إلى 100 ألفًا

MENAFN18092023000089011017ID1107094430

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث