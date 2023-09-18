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النموذجي يغلق المنافذ

9/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) فتح مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش ملف مواجهة فريقه أمام الاتحاد، بعد غد، وعمد إلى إجراء مران فني قوي بين لاعبيه، ركز خلاله على مكامن الخلل والقوة في الفريق المنافس، وكيفية إغلاق المنافذ أمام مفاتيح اللعب لدى الاتحاد، بتكثيف وسط الميدان، والاستحواذ على الكرة، والهجوم المرتد السريع، كما أخضع لاعبيه لتدريبات خاصة على كيفة التعامل مع الكرات المتحركة والثابتة على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

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