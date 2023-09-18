النموذجي يغلق المنافذ
التاريخ
9/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) فتح مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش ملف مواجهة فريقه أمام الاتحاد، بعد غد، وعمد إلى إجراء مران فني قوي بين لاعبيه، ركز خلاله على مكامن الخلل والقوة في الفريق المنافس، وكيفية إغلاق المنافذ أمام مفاتيح اللعب لدى الاتحاد، بتكثيف وسط الميدان، والاستحواذ على الكرة، والهجوم المرتد السريع، كما أخضع لاعبيه لتدريبات خاصة على كيفة التعامل مع الكرات المتحركة والثابتة على الصعيدين الهجومي والدفاعي.
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