الأهلي يجهز البريكان وبالعبيد

الأهلي يجهز البريكان وبالعبيد
التاريخ
9/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأ مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله رسم خططه لمواجهة النصر الجمعة المقبل، لحساب الجولة السابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، مركزا على النواحي الفنية، وتطبيق نهجه الذي سيخوض به الكلاسيكو، وعمل يايسله على تجهيز الظهير الأيسر الجديد سعد بالعبيد، ليزج به من بداية اللقاء، بعد إصابة عبدالله العمار، كما طالب الجهاز المساعد بسرعة تجهيز المهاجم الدولي فراس البريكان، للاستفادة منه في قمة الجولة السابعة.
MENAFN18092023000089011017ID1107094428
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.