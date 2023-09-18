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الشباب يفقد نجميه ويختبر البدلاء

9/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعبا الشباب، رياض شراحيلي، ومتعب الحربي، إصابة الأول بتمزق في عضلة الساق وحاجته لمدة 3 أسابيع للتعافي من الإصابة، وإصابة الثاني بتمزق في أربطة المفصل، وحاجته لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع للتعافي.
ميدانيا، عمل المدرب الأرجنتيني خوان براون على تجهيز البديل الذي سيعوض غياب الحربي المصاب، وحسين الصبياني المنضم إلى المنتخب السعودي تحت 23 عاما، الذي سيشارك في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، وما زال المدرب يفاضل بين عدد من اللاعبين لاختيار أحدهم لمواجهة الحزم الجمعة المقبل.

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