الشباب يفقد نجميه ويختبر البدلاء
التاريخ
9/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت الفحوص الطبية التي خضع لها لاعبا الشباب، رياض شراحيلي، ومتعب الحربي، إصابة الأول بتمزق في عضلة الساق وحاجته لمدة 3 أسابيع للتعافي من الإصابة، وإصابة الثاني بتمزق في أربطة المفصل، وحاجته لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع للتعافي.
ميدانيا، عمل المدرب الأرجنتيني خوان براون على تجهيز البديل الذي سيعوض غياب الحربي المصاب، وحسين الصبياني المنضم إلى المنتخب السعودي تحت 23 عاما، الذي سيشارك في دورة الألعاب الآسيوية الـ19، وما زال المدرب يفاضل بين عدد من اللاعبين لاختيار أحدهم لمواجهة الحزم الجمعة المقبل.
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