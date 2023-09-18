الضائع ينقذ الهلال

الضائع ينقذ الهلال
التاريخ
9/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) نجى الهلال من فخ ضيفه نافباهور الأوزبكي وخرج متعادلا معه 1/1، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، سجل هدف الإنقاذ للزعيم علي البليهي ((90+10))، وللأوزبك توما تاباتادزي ((51))، ليحصل الزعيم على نقطة واحدة، وهو ما ناله نافباهور.
MENAFN18092023000089011017ID1107094425
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.