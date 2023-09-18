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الضائع ينقذ الهلال

9/18/2023 11:14:30 PM
(MENAFN- Al Watan) نجى الهلال من فخ ضيفه نافباهور الأوزبكي وخرج متعادلا معه 1/1، في المواجهة التي جمعتهما على إستاد الملك فهد الدولي بالرياض، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، سجل هدف الإنقاذ للزعيم علي البليهي ((90+10))، وللأوزبك توما تاباتادزي ((51))، ليحصل الزعيم على نقطة واحدة، وهو ما ناله نافباهور.

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