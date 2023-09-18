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محادثات واشنطن وبكين للحفاظ على العلاقات

9/18/2023 11:14:29 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن مع وزير الخارجية الصيني خلال اليومين الماضيين في جزيرة مالطا بالبحر الأبيض المتوسط، ​​​​وقال البيت الأبيض إنه يهدف إلى ((الحفاظ بشكل مسؤول على العلاقة)) في وقت توتر العلاقات والشكوك المتبادلة بين القوى المتنافسة.
وقال البيت الأبيض في بيان إن جيك سوليفان والمبعوث الصيني وانغ يي أجريا ((مناقشات صريحة وموضوعية وبناءة)) في الوقت الذي يحاول فيه أكبر اقتصادين في العالم ((الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة)). وكان سوليفان ووانغ التقيا آخر مرة في مايو في فيينا لإجراء محادثات. وأمضى المسؤولان حوالي 12 ساعة معًا على مدار يومين في مالطا.
وتعتبر واشنطن وبكين نفسيهما متنافستين على الرغم من الشراكة التجارية الواسعة بينهما. وتحدث الرئيس جو بايدن مؤخرًا مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج أثناء وجوده في الهند لحضور قمة مجموعة العشرين، وقال للصحفيين بعد ذلك إنهما تحدثا عن ((الاستقرار)) و((لم يكن الأمر تصادميًا على الإطلاق)).
وقد عمل بايدن على تعزيز العلاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية والهند وفيتنام وغيرها لموازنة نفوذ الصين عبر منطقة المحيط الهادئ. ومع ذلك، قال بايدن يوم الأحد الماضي في مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية هانوي إن تلك التحالفات لا تتعلق بـ((حرب باردة)) مع الصين.

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