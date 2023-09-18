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أمريكا وإيران تتبادلان السجناء

9/18/2023 11:14:29 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل إيرانيان، من أصل خمسة أفرجت عنهم الولايات المتحدة، إلى الدوحة، تمهيدا لعودتهما إلى إيران، على ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
وذكرت وكالة تسنيم أن ((معتقلين إيرانيين، هما مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور، تم إطلاق سراحهما في عملية تبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين، ويعتزمان التوجه إلى إيران)).
وقال تليفزيون ((برس تي. في)) الرسمي الإيراني إنه تم الإفراج عن الإيرانيين الخمسة جميعهم المحتجزين لدى الولايات المتحدة في إطار صفقة لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران.
كما أشار إلى أن طائرة قطرية غادرت طهران، وعلى متنها الأمريكيون المفرج عنهم ضمن الصفقة.
من جهة أخرى، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، إيداع أكثر من 5.5 مليارات يورو (5.86 مليارات دولار) من الأموال المفرج عنها في ستة حسابات مصرفية إيرانية، جرى تفعيلها لاحقا في مصرفين قطريين.
وقد صرح كنعاني، الأسبوع الماضي، بأن طهران متفائلة بقرب إتمام صفقة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، لافتا إلى التوصل إلى تفاهم بشأن الإفراج عن الأصول الإیرانیة المجمدة.

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