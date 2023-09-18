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10 آلاف ناجية من العنف الجنسي في تيجراي

9/18/2023 11:14:29 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير حديث عن الانتهاكات المستمرة في تيجراي، حيث يقول خبراء حقوق الإنسان المدعومون من الأمم المتحدة إن جرائم الحرب مستمرة في إثيوبيا على الرغم من اتفاق السلام الموقع قبل عام تقريبًا لإنهاء الصراع المدمر الذي اجتاح أيضًا منطقة تيجراي في البلاد. وقد خلف العنف ما لا يقل عن 10.000 شخص متضررين من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي - معظمهم من النساء والفتيات.
وقالت اللجنة نقلاً عن تقديرات موحدة من سبعة مراكز صحية في تيجراي وحدها، إن أكثر من 10 آلاف ناجٍ من العنف الجنسي طلبوا الرعاية بين بداية الصراع ويوليو من هذا العام.
لكن المساءلة والثقة في نظام العدالة في إثيوبيا لا تزالا غائبتين.
وقالت اللجنة إنها على علم فقط بـ 13 قضية مكتملة و16 قضية معلقة أمام المحاكم العسكرية تتناول العنف الجنسي المرتكب أثناء النزاع.
تركز العنف
واندلع العنف في نوفمبر 2020، وتركز إلى حد كبير -في منطقة تيغراي الشمالية، والتي كانت معزولة عن العالم الخارجي لعدة أشهر. ويشير التقرير إلى الفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف في الحرب، بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب والمجاعة وتدمير المدارس والمرافق الطبية.
وقال محمد شاندي عثمان، رئيس اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا، إن الوضع لا يزال ((خطيراً للغاية)) على الرغم من اتفاق السلام الموقع في نوفمبر الثاني.
وقال: ((على الرغم من أن توقيع الاتفاق ربما أسكت البنادق في الغالب، إلا أنه لم يحل الصراع في شمال البلاد، ولا سيما في تيجراي، ولم يحقق أي سلام شامل)).
وأضاف أن ((المواجهات العنيفة أصبحت الآن على نطاق شبه وطني، مع وجود تقارير مثيرة للقلق عن انتهاكات ضد المدنيين في منطقة أمهرة والفظائع المستمرة في تيجراي)).
مواصلة الانتهاكات
وقال التقرير إن قوات من إريتريا المجاورة وأعضاء ميليشيا من ميليشيا أمهرة الإثيوبية تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة في تيجراي، بما في ذلك ((الاغتصاب المنهجي والعنف الجنسي للنساء والفتيات)).
وقالت المفوضة راديكا كوماراسوامي إن وجود القوات الإريترية في إثيوبيا لا يظهر فقط ((سياسة الإفلات من العقاب الراسخة، بل يظهر أيضًا الدعم المستمر والتسامح مع مثل هذه الانتهاكات من قبل الحكومة الفيدرالية)).
وأضافت: ((لقد قُتلت عائلات بأكملها، وأجبر الأقارب على مشاهدة الجرائم المروعة ضد أحبائهم، في حين تم تهجير مجتمعات بأكملها أو طردها من منازلها)).
اعتقال تعسفي
وتلقي الأرقام الواردة في التقرير نظرة شاملة على الصراع الذي عرف بانتشار حالات العنف الجنسي، حتى بعد توقيع اتفاق السلام.
كما أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في منطقة أمهرة الشهر الماضي، وقال الخبراء إنهم تلقوا تقارير عن ((اعتقال تعسفي جماعي لمدنيين أمهرة))، بما في ذلك غارة واحدة على الأقل بطائرة بدون طيار شنتها القوات الحكومية.
وتشهد أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، حالة من عدم الاستقرار منذ أبريل، عندما تحركت السلطات الفيدرالية لنزع سلاح قواتها الأمنية بعد انتهاء الحرب في تيغراي المجاورة.
وقال عثمان: ((إن هذا الوضع المتطور له آثار هائلة على الاستقرار في إثيوبيا والمنطقة على نطاق أوسع، وخاصة عشرات الملايين من النساء والرجال والأطفال الذين يعيشون في وطنهم))، وشدد على ضرورة المراقبة المستمرة.
الفظائع المرتكبة في تيجراي
القتل الجماعي
الاغتصاب
المجاعة
تدمير المدارس
تدمير المرافق الطبية

MENAFN18092023000089011017ID1107094422

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