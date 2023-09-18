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جسور وأنفاق لتخفيف زحام جدة

9/18/2023 11:14:28 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت أمانة جدة 26 نفقا وجسرا فضلا عن التقاطعات المرورية التي أحدثت انسيابية كبيرة في الحركة المرورية، وطورت البنية التحتية التي تناسب حركة التنقل من وإلى مدينة جدة، لتخفيف حدة الزحام المروري وفق خطة نقل شاملة تتسق مع رؤية المملكة 2030.
أنفاق وجسور
1- جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع صاري
2- نفق تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق المدينة المنورة
3- نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارعي فلسطين والحمراء
4- جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع طريق مكة القديم
5- نفق تقاطع طريق الأمير ماجد مع طريق مكة القديم
6- إعادة تأهيل نفق قصر السلام
7- جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الأمير سعود الفيصل – دوار الدراجة
8- جسر تقاطع طريق المدينة المنورة مع شارع حليمة السعدية
9- جسر تقاطع طريق الأمير متعب وشارع دلة مع شارع فلسطين
10- جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع بني مالك
11- جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع المعهد الصناعي
12- جسر تقاطع طريق المدينة المنورة مع شارع الأمل
13- جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع حراء (ميدان الجواد الأبيض)
14- جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع شارع إسماعيل أبو داود
15- جسر ونفق تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارعي عبدالله سليمان وباخشب
16- نفق تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع شارع المكرونة
17- نفق تقاطع طريق المدينة المنورة مع شارع صاري
18- إعادة تأهيل نفق بقشان
19- جسر ونفق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق الأمير ماجد
20- جسر ونفق تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين
21- جسر تقاطع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مع شارع أم القرى
22- جسر تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع صاري
23- نفق تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله
24- جسر طريق الأمير ماجد مع شارع الشيخ عبدالعزيز بن باز
25- نفق طريق الأمير ماجد مع شارع الأمير سعود الفيصل
26- نفق تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع حراء

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