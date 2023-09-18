1.2 مليار ريال مبيعات الخضروات المنتجة محليا
التاريخ
9/18/2023 11:14:28 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت قيمة مبيعات الخضروات المنتجة محليا عبر البيوت المحمية بالمملكة خلال العام الماضي 1.2 مليار ريال، نصف تلك المنتجات المباعة كانت من إنتاج مزارع منطقة الرياض وبنسبة 50%، حيث بلغت قيمة الخضروات المباعة من مزارع منطقة الرياض 619.4 مليون ريال.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي كمية الإنتاج المباع في المملكة مقارنة بكمية الإنتاج بلغت 95.5% بينما بلغت نسبة غير المباع 4.5% حيث بلغ إجمالي كمية الإنتاج 613.1 ألف طن مقابل 585.7 ألف طن مباع.
نسب المباع للإنتاج
ومثلت منطقة جازان أعلى المناطق في نسبة المباع مقارنة بالإنتاج، حيث بلغت نسبة المباع 98.4% من الإنتاج، تلتها منطقة الحدود الشمالية بنسبة مباع بلغت 97.6%، ثم كل من منطقة القصيم، وتبوك، ونجران بنسبة 97%، والمدينة المنورة بنسبة 96.5%، ثم الباحة والجوف بنسبة مباع 96%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 95.5%، والرياض بنسبة 95.2%، في حين كانت أقل المناطق في نسبة المباع للإنتاج كل من عسير بنسبة 94.1%، ومكة المكرمة بنسبة 93.5%.
asf:
نسبة المباع للمنطقة وكمية الإنتاج وكمية الإنتاج المباع ((بالطن)) ونسبة المباع للإنتاج وقيمته ((بالريال)) للبيوت المحمية المزروعة بالخضروات على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة:
الرياض= 50%
إجمالي كمية الإنتاج= 327.302.36
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 311.557.34= 95.2%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 619.437.865.85
مكة المكرمة= 1.9%
إجمالي كمية الإنتاج= 11.042.03
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 10.327.01=93.5%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 23.299.566.34
المدينة المنورة= 2%
إجمالي كمية الإنتاج= 13.525.92
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 13.054.27= 96.5%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 25.626.663.58
القصيم= 15.8%
إجمالي كمية الإنتاج= 77.736.39
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 75.379.03= 97%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 196.342.383.29
المنطقة الشرقية= 8.7%
إجمالي كمية الإنتاج= 51.450.93
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 49.167.91= 95.5%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 108.623.108.79
عسير= 8%
إجمالي كمية الإنتاج= 46.500.80
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 43.754.72= 94.1%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 99.134.795.46
تبوك= 4%
إجمالي كمية الإنتاج= 25.219.50
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 24.461.77= 97%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 50.384.361.44
حائل= 2.4%
إجمالي كمية الإنتاج= 15.661.61
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 14.989.62= 95.7%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 30.202.935.04
الحدود الشمالية= 0.05%
إجمالي كمية الإنتاج= 271.40
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 264.78= 97.6%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 635.281.16
جازان= 0.1%
إجمالي كمية الإنتاج= 451.30
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 444.02= 98.4%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 1.350.942.06
نجران= 3.1%
إجمالي كمية الإنتاج= 19.695.50
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 19.093.32= 97%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 38.454.053.65
الباحة= 1.4%
إجمالي كمية الإنتاج= 15.177.95
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 14.570.92= 96%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 31.462.000.43
الجوف= 1.4%
إجمالي كمية الإنتاج= 9.070.71
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 8.706.62= 96%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 17.935.064.85
الإجمالي
إجمالي كمية الإنتاج= 613.106.40
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 585.771.33= 95.5%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 1.242.889.021.95
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