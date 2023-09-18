Tuesday, 19 September 2023 07:05 GMT

1.2 مليار ريال مبيعات الخضروات المنتجة محليا

9/18/2023 11:14:28 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت قيمة مبيعات الخضروات المنتجة محليا عبر البيوت المحمية بالمملكة خلال العام الماضي 1.2 مليار ريال، نصف تلك المنتجات المباعة كانت من إنتاج مزارع منطقة الرياض وبنسبة 50%، حيث بلغت قيمة الخضروات المباعة من مزارع منطقة الرياض 619.4 مليون ريال.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي كمية الإنتاج المباع في المملكة مقارنة بكمية الإنتاج بلغت 95.5% بينما بلغت نسبة غير المباع 4.5% حيث بلغ إجمالي كمية الإنتاج 613.1 ألف طن مقابل 585.7 ألف طن مباع.
نسب المباع للإنتاج
ومثلت منطقة جازان أعلى المناطق في نسبة المباع مقارنة بالإنتاج، حيث بلغت نسبة المباع 98.4% من الإنتاج، تلتها منطقة الحدود الشمالية بنسبة مباع بلغت 97.6%، ثم كل من منطقة القصيم، وتبوك، ونجران بنسبة 97%، والمدينة المنورة بنسبة 96.5%، ثم الباحة والجوف بنسبة مباع 96%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 95.5%، والرياض بنسبة 95.2%، في حين كانت أقل المناطق في نسبة المباع للإنتاج كل من عسير بنسبة 94.1%، ومكة المكرمة بنسبة 93.5%.
asf:
نسبة المباع للمنطقة وكمية الإنتاج وكمية الإنتاج المباع ((بالطن)) ونسبة المباع للإنتاج وقيمته ((بالريال)) للبيوت المحمية المزروعة بالخضروات على مستوى المناطق الإدارية بالمملكة:
الرياض= 50%
إجمالي كمية الإنتاج= 327.302.36
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 311.557.34= 95.2%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 619.437.865.85
مكة المكرمة= 1.9%
إجمالي كمية الإنتاج= 11.042.03
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 10.327.01=93.5%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 23.299.566.34
المدينة المنورة= 2%
إجمالي كمية الإنتاج= 13.525.92
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 13.054.27= 96.5%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 25.626.663.58
القصيم= 15.8%
إجمالي كمية الإنتاج= 77.736.39
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 75.379.03= 97%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 196.342.383.29
المنطقة الشرقية= 8.7%
إجمالي كمية الإنتاج= 51.450.93
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 49.167.91= 95.5%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 108.623.108.79
عسير= 8%
إجمالي كمية الإنتاج= 46.500.80
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 43.754.72= 94.1%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 99.134.795.46
تبوك= 4%
إجمالي كمية الإنتاج= 25.219.50
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 24.461.77= 97%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 50.384.361.44
حائل= 2.4%
إجمالي كمية الإنتاج= 15.661.61
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 14.989.62= 95.7%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 30.202.935.04
الحدود الشمالية= 0.05%
إجمالي كمية الإنتاج= 271.40
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 264.78= 97.6%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 635.281.16
جازان= 0.1%
إجمالي كمية الإنتاج= 451.30
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 444.02= 98.4%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 1.350.942.06
نجران= 3.1%
إجمالي كمية الإنتاج= 19.695.50
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 19.093.32= 97%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 38.454.053.65
الباحة= 1.4%
إجمالي كمية الإنتاج= 15.177.95
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 14.570.92= 96%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 31.462.000.43
الجوف= 1.4%
إجمالي كمية الإنتاج= 9.070.71
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 8.706.62= 96%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 17.935.064.85
الإجمالي
إجمالي كمية الإنتاج= 613.106.40
إجمالي كمية الإنتاج المباع= 585.771.33= 95.5%
إجمالي قيمة الإنتاج المباع= 1.242.889.021.95

MENAFN18092023000089011017ID1107094419

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث