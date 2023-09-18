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دعم وتطوير 900 مصنع غذائي

9/18/2023 11:14:28 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف ممثل فريق ((داعم)) لدعم وتطوير المصانع في الهيئة العامة للغذاء والدواء محمد الزبن ((خبير أول تفتيش منتجات ومنشآت))، دعم وتطوير 900 مصنع غذائي في المملكة، منذ انطلاق أعمال مبادرة الفريق قبل 23 شهرًا، واستهداف 16 منتجًا، ومن أبرزها: التمور، زيت الزيتون، الأسماك، العسل، الشوكولاتة والحلويات، الوجبات الجاهزة، المعمقات، الأعلاف، الورد الطائفي. وحقق الفريق نتائج إيجابية في رفع تصنيف كثير من المصانع، إذ ارتفع تقييم تصنيف مصانع إلى A+ بنسبة 18%، وتصنيف إلى A بنسبة 83%، وتصنيف إلى B بنسبة 44%، وبعض هذه المصانع كانت حاصلة على تقييمين C أو D، مع جهود المصانع وفريق ((داعم)) استطاعت رفع نسبة تصنيفها بشكل كبير.
142 مصنعاً للتمور
أبان الزبن، الذي كان يتحدث في ورشة عمل بعنوان: ((دور ومهام فريق داعم.. ودوره في دعم الصناعات الوطنية)) في غرفة الأحساء، أن الفريق، ساهم في دعم وتطوير 142 مصنعًا للتمور، و116 مصنعًا للأعلاف، و96 مصنعًا للشوكولاتة والحلويات، وتحويل معاصر زيت زيتون إلى مصانع في شمال المملكة، وتحديدًا في الجوف وتبوك، تنتج على مدار العام، وكذلك تطوير معامل للورد الطائفي في الطائف إلى مصانع، وكذلك تطوير مصانع المعقمات، وتطوير المصانع المنتجة للوجبات الجاهزة في مواسم الحج ورمضان، مستشهدًا في ذلك، بمساهمة فريق ((داعم)) في تطوير مصنع للأعلاف، وذلك بأتمتة العمل في المصنع، الأمر الذي أسهم في خفض قلة الأيدي العاملة وزيادة الطاقة الإنتاجية في المصنع، بشكل لا يؤثر على سلامة المنتجات.
تحليل المخاطر
أضاف الزبن، أن مبادرة الفريق، تهدف إلى رفع المحتوى المحلي لزيادة القدرة التنافسية، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية بما يضمن سلامة المنتجات، وتستهدف المبادرة مصانع الغذاء والأدوية والتجميل والأعلاف، والصناعات التي تخضع لرقابة الهيئة، ويركز عمل الفريق على زيارة المصانع المستهدفة من قبل خبراء في الهيئة لتقديم الدعم والتطوير، وشرح اللوائح والاشتراطات الفنية للقائمين على المصانع، وتقديم الممارسات التصنيعية الجيدة، ومساعدتهم في تسجيل المنتج والمصنع، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير الخطط والإجراءات التصحيحية، وتصحيح الملاحظات الفنية، ومنح المصانع الوقت الكافي لتصحيح الملاحظات، بجانب المشاركة والمتابعة في تطوير برامج الجودة، ومساعدة المصانع في الحصول على شهادتي الأيزو والهاسب، وتقديم المشورة للمصانع، بالإضافة إلى تقييم وتحليل المخاطر المحتملة حسب المنتجات، ووضع الحلول ودراسة نقاط التحكم لتفادي المخاطر، وإيجاد الحلول والتواصل مع الجهات الحكومية لمساعدة المصانع، ودعم المصانع وسلامة المنتجات، وتفادي الغرامات أو المخالفات أو إيقاف خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية للمصانع الخاضعة إلى رقابة الهيئة، وحل التحديات التي تواجه المصانع.

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