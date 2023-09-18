7 تراخيص لتأجير السيارات يوميا

7 تراخيص لتأجير السيارات يوميا
التاريخ
9/18/2023 11:14:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت وزارة النقل خلال العام الماضي 2709 تراخيص لتأجير السيارات، ما يعادل 7 تراخيص يوميا، يتم إصدراها لأنشطة تأجير السيارات بجميع فئاتها.
وكشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للنقل العام أن تراخيص تأجير السيارات كانت الأعلى من بين جميع التراخيص التي أصدرتها الوزارة، تلتها تراخيص وسيط شحن 766 ترخيصا، وسجلت تراخيص الخدمات اللوجستية 764 ترخيصا بمعدل نمو 955%، بينما جاء عدد تراخيص النقل المتخصص بـ 405 ترخيصا بمعدل نمو بلغ 256.3 %.
وسجل أغلب التراخيص الصادرة من قبل الوزارة نموا كبيرا، كان أعلاها في تراخيص أجرة المطار والتي بلغ النمو فيها 1200%، تلاها نشاط نقل وسحب المركبات بنسبة نمو 1100%، ثم تراخيص النقل الخفيف للبضائع على الطرق البرية والتي سجلت نموا بنسبة 640%، وترخيص وسيط تأجير السيارات الذي سجل نموا بنسبة 525 %، ثم تراخيص توجيه مركبات نقل البضائع التي سجلت نموا بنسبة 392.9 %.
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