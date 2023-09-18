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7 تراخيص لتأجير السيارات يوميا

9/18/2023 11:14:28 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت وزارة النقل خلال العام الماضي 2709 تراخيص لتأجير السيارات، ما يعادل 7 تراخيص يوميا، يتم إصدراها لأنشطة تأجير السيارات بجميع فئاتها.
وكشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للنقل العام أن تراخيص تأجير السيارات كانت الأعلى من بين جميع التراخيص التي أصدرتها الوزارة، تلتها تراخيص وسيط شحن 766 ترخيصا، وسجلت تراخيص الخدمات اللوجستية 764 ترخيصا بمعدل نمو 955%، بينما جاء عدد تراخيص النقل المتخصص بـ 405 ترخيصا بمعدل نمو بلغ 256.3 %.
وسجل أغلب التراخيص الصادرة من قبل الوزارة نموا كبيرا، كان أعلاها في تراخيص أجرة المطار والتي بلغ النمو فيها 1200%، تلاها نشاط نقل وسحب المركبات بنسبة نمو 1100%، ثم تراخيص النقل الخفيف للبضائع على الطرق البرية والتي سجلت نموا بنسبة 640%، وترخيص وسيط تأجير السيارات الذي سجل نموا بنسبة 525 %، ثم تراخيص توجيه مركبات نقل البضائع التي سجلت نموا بنسبة 392.9 %.

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