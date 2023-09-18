الخارجية الأمريكية:“جهود التوصل لاتفاق تطبيع سعودي إسرائيلي مستمرة”

وقالت الخارجية الأمريكية إن“الولايات المتحدة تظلّ ملتزمة بتعزيز التكامُل الإقليمي لإسرائيل، بما في ذلك من خلال الدبلوماسية النشطة، التي تهدف إلى التطبيع الإسرائيليّ – السعوديّ”، حسب تعبيرها.

وأضافت:“المحادثات مستمرة، ونحن نتطلع إلى مزيد من المحادثات مع الجانبين”.

وكان موقع“إيلاف” السعودي كشف نقلاً عن مسؤول في مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن“السعودية أبلغت الإدارة الاميركية وقف أي مباحثات تتعلق بالتطبيع”.

وقال في تقرير نشرته عبر موقعه، يوم أمس، إن“معارضة أركان الحكومة الإسرائيلية لأي لفتة تجاه الفلسطينيين وقبولها لمطالب أركان اليمين المتطرف المتمثل بحزبي ايتمار بن غبير وزير الأمن القومي وحزب بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، يعني نسف أي إمكانية للتقارب مع الفلسطينيين، وبالتالي مع السعوديين”.

ومن المقرر أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اجتماعاً مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الأمم المتحدة يوم الأربعاء، وأكدت تقارير صحفية أن التطبيع مع السعودية سيكون على قائمة ملفات المباحثات.

وفي السياق، ادعت صحيفة“هآرتس” أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، من المقرر أن يقود اجتماعاً مع وزراء خارجية 30 دولة، في نيويورك للبحث في جهود دفع“حل الدولتين”، حسب تعبيرها.وخلال الأسابيع الماضية،

هذا و

أكدت تقارير صحفية أن جهود التوصل لاتفاق تطبيع بين دولة الاحتلال والسعودية تكثفت برعاية إدارة الرئيس الأمريكي بايدن،



وقالت إن النظام السعودي سعى لإدخال السلطة الفلسطينية في العملية، من خلال بحث مطالبها مقابل اتفاق تطبيع سعودي – إسرائيلي.