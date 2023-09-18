وزير الطاقة السعودي الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة

وزير الطاقة السعودي الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة
التاريخ
9/18/2023 11:02:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة .
وأضاف الوزير، في كلمة على هامش مشاركته بالمؤتمر العالمي للبترول في كندا، «نريد أن نكون استباقيين وحذرين. لا نستهدف الأسعار وإنما التقلبات».
وذكر أن «أوپيك» لا تستهدف الأسعار وإنما تقليص التقلبات.
من جهة ثانية، قال ان هناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة.
وذكر أن وكالة الطاقة الدولية ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي.
وقال إن العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط.
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