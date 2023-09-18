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وزير الطاقة السعودي الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة

9/18/2023 11:02:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة .
وأضاف الوزير، في كلمة على هامش مشاركته بالمؤتمر العالمي للبترول في كندا، «نريد أن نكون استباقيين وحذرين. لا نستهدف الأسعار وإنما التقلبات».
وذكر أن «أوپيك» لا تستهدف الأسعار وإنما تقليص التقلبات.
من جهة ثانية، قال ان هناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة.
وذكر أن وكالة الطاقة الدولية ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي.
وقال إن العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط.

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