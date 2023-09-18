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المركزي يخصص آخر إصدارين لسندات وتورق مقابل بقيمة إجمالية 480 مليون دينار

9/18/2023 11:02:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي أمس تخصيص إصداري سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 480 مليون دينار، مشيرا إلى أن قيمة الاصدار الأول بلغت 240 مليون دينار لأجل ستة أشهر بمعدل عائد 4.5%.
وأضاف «المركزي»، في بيان صحافي، أن قيمة الإصدار الثاني بلغت 240 مليون دينار لأجل ثلاثة أشهر بمعدل عائد 4.375%.
وكان بنك الكويت المركزي خصص في 11 الجاري سندات وتورقا بقيمة 240 مليون دينار لأجل ثلاثة أشهر وبعائد 3.375%.

MENAFN18092023000130011022ID1107094376

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