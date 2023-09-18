المركزي يخصص آخر إصدارين لسندات وتورق مقابل بقيمة إجمالية 480 مليون دينار

المركزي يخصص آخر إصدارين لسندات وتورق مقابل بقيمة إجمالية 480 مليون دينار
التاريخ
9/18/2023 11:02:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي أمس تخصيص إصداري سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 480 مليون دينار، مشيرا إلى أن قيمة الاصدار الأول بلغت 240 مليون دينار لأجل ستة أشهر بمعدل عائد 4.5%.
وأضاف «المركزي»، في بيان صحافي، أن قيمة الإصدار الثاني بلغت 240 مليون دينار لأجل ثلاثة أشهر بمعدل عائد 4.375%.
وكان بنك الكويت المركزي خصص في 11 الجاري سندات وتورقا بقيمة 240 مليون دينار لأجل ثلاثة أشهر وبعائد 3.375%.
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