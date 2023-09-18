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البترول الوطنية استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله

9/18/2023 11:02:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
نجحت شركة البترول الوطنية الكويتية في استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وذلك بعد توقف بعض الوحدات نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عنها بشكل مفاجئ في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان الشركة سارعت فور حدوث انقطاع التيار الكهربائي إلى تفعيل إجراءات الطوارئ وقامت فرق العمل في تأمين استمرار العمليات التصنيعية لوحدات الإنتاج واستمرار عمليات التصدير وفق برنامجها المعتاد.
وكانت شركة البترول الوطنية قد أعلنت أن مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله تعرضتا الساعة 11:26 من مساء يوم الأحد، لانقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي.
وأكدت الشركة أنها تمكنت بجهود موظفيها من المحافظة على استمرار عمليات المصفاتين، في حين يجري العمل على استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لجميع الوحدات، موضحة أن عمليات التصدير لم تتأثر نتيجة هذا الانقطاع، واستمرت بحسب برنامجها المعتاد.

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