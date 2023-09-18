البترول الوطنية استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله

البترول الوطنية استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله
التاريخ
9/18/2023 11:02:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
نجحت شركة البترول الوطنية الكويتية في استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لمصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وذلك بعد توقف بعض الوحدات نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عنها بشكل مفاجئ في وقت متأخر من مساء الأحد الماضي.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان الشركة سارعت فور حدوث انقطاع التيار الكهربائي إلى تفعيل إجراءات الطوارئ وقامت فرق العمل في تأمين استمرار العمليات التصنيعية لوحدات الإنتاج واستمرار عمليات التصدير وفق برنامجها المعتاد.
وكانت شركة البترول الوطنية قد أعلنت أن مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله تعرضتا الساعة 11:26 من مساء يوم الأحد، لانقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي.
وأكدت الشركة أنها تمكنت بجهود موظفيها من المحافظة على استمرار عمليات المصفاتين، في حين يجري العمل على استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لجميع الوحدات، موضحة أن عمليات التصدير لم تتأثر نتيجة هذا الانقطاع، واستمرت بحسب برنامجها المعتاد.
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