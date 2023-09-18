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الاتصالات إصلاح الكيبل الدولي للإنترنت

9/18/2023 11:02:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أنها انتهت من اصلاح القطع في الكيبل واستعادة الحركة إلى وضعها بشكل طبيعي، وكانت هيئة الاتصالات قد أعلنت في وقت سابق أمس ان بعض شركات الاتصالات في البلاد تأثرت بضعف في تقديم خدمة الانترنت لمشتركيها نتيجة انقطاع الكيبل الدولي الذي يربط شبكة الكابلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلين للكيبلات.

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