الاتصالات إصلاح الكيبل الدولي للإنترنت

الاتصالات إصلاح الكيبل الدولي للإنترنت
التاريخ
9/18/2023 11:02:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أنها انتهت من اصلاح القطع في الكيبل واستعادة الحركة إلى وضعها بشكل طبيعي، وكانت هيئة الاتصالات قد أعلنت في وقت سابق أمس ان بعض شركات الاتصالات في البلاد تأثرت بضعف في تقديم خدمة الانترنت لمشتركيها نتيجة انقطاع الكيبل الدولي الذي يربط شبكة الكابلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلين للكيبلات.
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