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الحساوي البنوك تواكب باستمرار أحدث أساليب الحد من الاحتيال الإلكتروني

9/18/2023 11:02:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي أهمية وقوة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة أحدث الأساليب للحد من الاحتيال الإلكتروني، في ضوء تعليمات بنك الكويت المركزي، حيث إن البنوك المحلية تطبق وتراقب بصفة مستمرة أحدث التقنيات العالمية المتبعة في هذا المجال، وذلك بناء على متابعة سلوك عمليات الاحتيال لمواكبة ما يستجد منها.
وأوضح الحســاوي، في بيان صحافي، أن كل البنوك تتبع إجراءات دقيقة للعمليات المصرفية المختلفة، ومنها: فتح حسابات العملاء بالبنوك بعد أن يتم التحقق من هوية العميل حسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتطبيق حدود يومية وشهرية لعمليات التحويل، وتضمين تفاصيل إضافية برسالة رمز التحقق (OTP) لبيان طبيعة الرسالة، والمبلغ والجهة المستفيدة.
ولفت إلى أن البنوك تقوم بصفة مستمرة بمتابعة العمليات على حسابات العملاء حسب الإجراءات القانونية وتعليمــــــات الجهات الرقابية، وفي حال وجود أي اشتباه يتم إجراء ما يلزم حسب ما تمليه القوانين المعنية في الدولة، كما توفر البنوك خطوطا ساخنة وخطوطا دولية مجانية للعملاء للتواصل من الخارج للقيام بما يلزم في حينه في حال الإبلاغ عن أي عملية مشبوهة. وأشار الحساوي إلى أن اتحاد المصارف وبإشراف البنك المركزي وبالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية في الدولة، قام باتخاذ اجراءات إضافية للحد من عمليات الاحتيال، بالإضافة إلى وجود لجنة معنية متخصصة من ضمن لجان الاتحاد تضم ممثلين مختصين عن كل البنوك تقوم بالتنسيق بينها وبين الجهات المعنية ومناقشة عمليات الاحتيال وتبادل الخبرات والمعرفة بكل ما هو جديد في هذا المجال للحد من عمليات الاحتيال ولتطبيق أحدث الممارسات العالمية الممكنة حسب القوانين المنظمة ومواكبة التطورات في عمليات الاحتيال.
جدير بالذكر أن البنك المركزي يواصل دوره الحيوي بنجاح من خلال حملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك والعديد من الجهات الرسمية والخاصة في نشر التوعية المالية والمصرفية وحماية حقوق العملاء في ظل التطور الهائل للخدمات المصرفية وما يصاحبها من مخاطر، أبرزها الاحتيال الإلكتروني وتنوع أساليبه.
وأكد الاتحاد أهمية وضرورة متابعة التحذيرات التي تنشرها حملة «لنكن على دراية» والجهات ذات العلاقة حول أساليب الاحتيال الإلكتروني، والتأكيد على انه من الأهمية بمكان عدم التسرع في تقديم بيانات شخصية ومالية لأي جهة كانت سواء بشكل إلكتروني، أو رسالة نصية، أو موقع إلكتروني، أو مكالمة هاتفية.
ويؤكد الاتحاد عدم الاستجابة لأي مكالمة هاتفية أو رسائل نصية تطلب إفشاء أي معلومات خاصة بحسابات العملاء المصرفية، أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل على الهاتف النقال (OTP)، ومن المهم معرفة أن البنوك المحلية لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بياناتهم المصرفية، أو تطلب تحديث بياناتهم المصرفية عبر الهاتف.
كما لفت الاتحاد الى ضرورة الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات المالية والشخصية بشكل آمن، واختيار كلمات سر غير مألوفة وصعبة، ودائما توخي الحذر الشديد عند التسوق عبر الانترنت، أو الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال من خلال تطبيقات التحكم عن بُعد في الأجهزة الذكية، بهدف سرقة البيانات المصرفية، لتضاف إلى الوسائل الأخرى التي باتت معروفة.

MENAFN18092023000130011022ID1107094373

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