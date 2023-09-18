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انتخاب طلال البذالي نائبا لرئيس مجلس البترول العالمي حتى 2026

9/18/2023 11:02:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فاز مرشح الكويت د. طلال البذالي بمنصب نائب رئيس مجلس البترول العالمي (WPC) للفترة بين 2023 و2026 في الانتخابات التي عقدت على هامش اجتماعات الدورة الـ24 للمجلس في مدينة كالجاري الكندية.
وفي هذا السياق، قال البذالي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الفوز بهذا المنصب يؤكد المكانة المرموقة للكويت في الأوساط النفطية العالمية، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تفوز فيها الكويت بهذا المنصب الرفيع في المجلس منذ تأسيسه عام 1933. وأضاف أنه سيعمل جاهدا وفقا للبروتوكولات المتبعة لتطبيق سياسة مجلس البترول العالمي في تقريب وجهات النظر بين الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط بما يضمن استدامة واستقرار الثروة النفطية في العالم. وأوضح أن مجلس البترول العالمي هو أكبر منظمة بترولية غير حكومية، مشيرا إلى أن المجلس يهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة واستخدام الموارد البترولية في العالم لمصلحة الجميع. ويقع مقر مجلس البترول العالمي في لندن ويضم 70 دولة من مختلف أنحاء العالم تمثل أكثر من 96% من إنتاج واستهلاك النفط والغاز العالميين.
يذكر أن د. طلال البذالي الأستاذ في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت يحمل شهادة الدكتوراه في هندسة البترول من جامعة تكساس الأميركية وبكالوريوس من جامعة تلسا الأميركية وحاصل على العديد من شهادات الخبرة العالمية في مجال الهندسة والبترول.
والبذالي أيضا هو عضو في هيئة الدراسات العليا بجامعة الكويت وعمل مساعد مدير إدارة التجزئة التسويقية ـ شركة البترول الكويتية العالمية (Q8- الدنمارك/ كوبنهاغن)، وهو محلل تسويق عالمي وباحث علمي ومحاضر في عدة مؤسسات علمية وتعليمية وأنجز عشرات الأبحاث العلمية العالمية ولديه اختراعات علمية وحاصل على جوائز عالمية في مجال هندسة البترول.

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