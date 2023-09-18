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Kib يدعم مركز خدمة العملاء بمزايا جديدة ومبتكرة

9/18/2023 11:02:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إطلاق ميزتين جديدتين ضمن مجموعة الخدمات التي يوفرها مركز خدمة العملاء، وذلك في إطار جهوده المتواصلة للارتقاء بالتجربة المصرفية لعملائه والوصول إلى مستويات أعلى من الجودة والتميز. ويهدف البنك، من خلال هذه الخطوة، إلى إضافة المزيد من السهولة والراحة لكافة العمليات المالية، انطلاقا من التزامه بتحقيق التميز المصرفي الشامل في كافة مسارات التواصل مع العملاء.
ونظرا للسهولة التي توفرها الرسائل النصية كوسيلة للتواصل بين البنك وعملائه، طرح KIB خدمة الواتساب التفاعلية التي تتيح لهم التمتع بخدمة أكثر سرعة من خلال الرد الفوري على اتصالاتهم بالبنك والرد على كافة استفساراتهم. ويمكن تفعيل هذه الخدمة التفاعلية ببساطة عبر حفظ رقم البنك 1866866 على الجهاز المحمول وتقديم طلب التحدث باستخدام تطبيق واتساب، وإضافة إلى خدمة الواتساب التفاعلية، أعلن البنك تخصيص فريق متكامل في مركز خدمة العملاء لتلبية جميع الاستفسارات والطلبات التي يتقدم بها عملاء باقة Black خلال وقت قياسي، والاستجابة لمكالماتهم على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.
وفي معرض تعقيبه على المزايا الجديدة، قال مساعد مدير مركز الاتصال في KIB، طاهر البغلي: ندرك أهمية وقت العميل والجهد الذي يبذله فريقنا لتلبية عملائنا بأفضل طريقة ممكنة، ولهذا السبب نواصل بحثنا عن حلول مبتكرة تمكننا من تلبية كافة احتياجات العملاء بالجودة الأمثل والسرعة القصوى. كما أن هدفنا الرئيسي، وسط تسارع خطى التطور الرقمي، يكمن في الحفاظ على توفير خدمة سريعة وسهلة ومتميزة وأكثر انسجاما مع أسلوب حياة العملاء، ولذلك نعمل دائما على تقديم منتجاتنا المصرفية ضمن القنوات التي يستعملونها يوميا.

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