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بوبيان يعلن الفائزين في جائزة بوبيان للبحث العلمي للتمويل والاقتصاد الإسلامي

9/18/2023 11:02:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك بوبيان عن أسماء الفائزين بالمراكز الـ 3 الأولى في مسابقته «جائزة بوبيان للبحث العلمي في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي 2022-2023 التي أطلقها بهدف إثراء الاقتصاد الإسلامي بالمزيد من البحث والدراسات المتخصصة التي تواكب متغيرات العصر الحالي بما يفيد الصناعة المالية الإسلامية ويسهم في إثراء المكتبة الإسلامية.
وقد فاز بالمركز الأول البحث المقدم من د.سعد الأحمد والذي حمل عنوان «الجهالة التي تؤول إلى العلم وأثرها في عقود المعاوضات»، والمركز الثاني بحث مقدم من د.بدر المنصوري حول «دراسة مقارنة لأحكام الوعد والمواعدة في القانون الكويتي، وأثرها على اتفاقيات منح التسهيلات الائتمانية»، أما المركز الثالث ففاز به كل من د.عبدالحميد القحوم ود.فؤاد الجرافي في بحث مشترك بعنوان «الجهالة وأثرها على العقود الإلكترونية». وقال نائب المدير العام لقطاع التدقيق الشرعي الشيخ فواز الكليب تعليقا على ذلك: تهدف المسابقة إلى دعم البحث العلمي وتنمية المنافسة البحثية في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي من خلال معالجة الموضوعات المعاصرة، والتوصل إلى اقتراحات للتطوير والنهوض به عن طريق إتاحة الفرصة للباحثين والمختصين لتقديم الحلول والاقتراحات المفيدة للصناعة المالية الإسلامية.
وأضاف: من خلال المسابقة قدمنا للباحثين والمختصين فرصة أتاحت لهم تقديم الحلول والاقتراحات المفيدة والتي من شأنها إحداث فارق في تطوير ونمو الصناعة المالية الإسلامية، لاسيما أن هذه الصناعة شهدت طفرة نمو تصل حاليا إلى حوالي 2.4 تريليون دولار بمعدلات نمو سنوية من 10 إلى 12% وهو ما يجعلها من أسرع الصناعات والاقتصادات نموا على مستوى العالم.
وأوضح أن عدد المشاركين في المسابقة وصل إلى 70 باحثا وباحثة من مختلف الدول العربية ليقدموا مجموعة من الأبحاث والدراسات المهمة والتي تشير إلى كيفية ازدهار وانتعاش قطاع التمويل الإسلامي، وتمت عملية التحكيم بإشراف اللجنة العلمية للجائزة والاستعانة بمحكمين أكاديميين من الكويت والدول العربية الإسلامية.

MENAFN18092023000130011022ID1107094369

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